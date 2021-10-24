Британский авторынок в сентябре показал худший результат с 1998 года

Британский авторынок в сентябре сократился на 34,4% и составил 215312 машин. Как отмечают в Британском обществе автопроизводителей и автодилеров (SMMT), это худший результат за сентябрь с 1998 года, а отрицательная динамика обусловлена постоянными перебоями в поставках новых автомобилей из-за нехватки полупроводников для их производства. По итогам девяти месяцев 2021 года реализация легковых автомобилей в Великобритании составила 1 млн 316 тыс. 614 единиц (+5,9%).

По данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» в Британском обществе автопроизводителей и автодилеров (SMMT), лидером автомобильного рынка Великобритании в сентябре стала Toyota, реализовавшая 16940 автомобилей (-13,9%). Второе место заняла Kia, продажи которой составили 16661 машину (+11,9%). Третий результат показал Volkswagen – 16434 проданных автомобиля (-39,9%). Замыкают пятерку лидеров на этот раз BMW (15747 шт., -25,8%) и Audi (12325 шт., -43,7%).

Найти эти автомобили можно и на российском рынке – в салонах проверенных дилеров.

Фото: SMMT