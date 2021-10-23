Mazda в сентябре увеличила продажи в России на 19%

Российские дилеры Mazda в сентябре реализовали 2048 автомобилей – на 19% больше, чем годом ранее. По итогам девяти месяцев 2021 года продажи марки в нашей стране составили 21109 машин, что на 16% выше показателя за аналогичный период прошлого года. В результате рыночная доля Mazda составила 1,7%, согласно данным АЕБ.

Бестселлером Mazda остается кроссовер CX-5, продажи которого в сентябре составили 1458 машин (+25%). В результате он вошел в ТОП-25 самых продаваемых моделей на российском авторынке, констатируют аналитики агентства «АВТОСТАТ».

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», компания Mazda прекратила поставки кроссоверов CX-30 на российский рынок. В настоящее время дилеры распродают остатки автомобилей, после чего модель исчезнет из локальной гаммы. В результате российский модельный ряд Mazda сократится с четырех моделей до трех и будет представлен кроссоверами CX-5 и CX-9, а также седаном Mazda6.

Во сколько обойдется содержание этих или других автомобилей, можно подсчитать с помощью «Калькулятора оценки стоимости владения».

Фото: КЛЮЧАВТО