BMW Group за 10 лет планирует выпустить около 10 млн электромобилей

Баварский автоконцерн BMW Group вплоть до 2025 года планирует последовательно увеличивать объем продаж электромобилей более чем на 50% в год и, в конечном счете, достичь десятикратного роста относительно 2020 года. Ожидается, что в 2030 году не менее половины проданных автомобилей BMW Group будут полностью электрическими. Наконец, в течение следующих 10 лет концерн планирует выпустить на дороги в общей сложности около 10 млн электромобилей, сообщает пресс-служба автопроизводителя.

По итогам девяти месяцев 2021 года объем продаж электрифицированных автомобилей BMW Group увеличился в 2 раза и составил 231576 экземпляров. Важнейшим трендом 2021 года стал значительный рост поставок полностью электрических моделей – на 121,4%, до 59688 единиц. Значительный вклад в этот успех сделал BMW iX3, который был передан клиентам в количестве 20887 электромобилей.

«В ноябре состоится запуск моделей BMW iX и BMW i4, которые придадут еще один мощный импульс развитию электрической мобильности концерна. Заказы по всему миру отражают высокий интерес наших клиентов к новым электрическим моделям», – заявил член правления BMW AG Питер Нота.

В ближайшие годы в линейку электромобилей BMW Group войдут электрические версии BMW 5 серии, BMW 7 серии, BMW X1 и модели-преемника MINI Countryman. К 2023 году практически в каждом сегменте BMW Group будет присутствовать как минимум одна электрическая модель.

Что касается MINI, по итогам девяти месяцев 2021 года доля электрифицированных моделей в общем объеме поставок бренда составила 15,2%. Высоким спросом пользовался электрический MINI Cooper SE c показателем 20104 единицы (+106,6%), особенно среди корпоративных автопарков. Это подтверждает правильность выбранного вектора, в соответствии с которым модельный ряд MINI к 2030 году будет полностью электрическим.

Какие электромобили можно точно ждать на российском рынке (и не только BMW и MINI) в ближайшие месяцы – смотрите в «Календаре новинок».

Фото: BMW