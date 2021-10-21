Автомобили Kia, Skoda и Volkswagen попали под «налог на роскошь» в 2021 году

Российские автомобилисты до 1 декабря должны уплатить транспортный налог. Традиционно много вопросов вызывает так называемый «налог на роскошь» – список автомобилей, на которые действуют повышенные коэффициенты.

Как пишет портал Autonews.ru, в этом году россияне будут платить транспортный налог по списку, который был обнародован Минпромторгом в марте 2021 года, то есть еще до резкого повышения цен на новые автомобили. Тем не менее, уже тогда в перечень роскошных попало много моделей из масс-маркета, таких как Chevrolet Traverse, Kia Stinger GT, Kia Mohave, Toyota Hiace, Toyota Highlander, Toyota Fortuner, Mazda CX-9, Nissan Murano, Nissan Pathfinder, Peugeot Trveller, Skoda Kodiaq, Subaru Outback, Volkswagen Teramont, Volkswagen Amarok и Volkswagen Multivan.

Напомним, «налог на роскошь» впервые был установлен в нашей стране в 2014 году. Тогда были определены коэффициенты по налоговым выплатам, в зависимости от стоимости автомобиля – для машин, цена которых превышала 3 млн рублей. С тех пор каждый год по мере роста цен первоначальный список, составленный Минпромторгом, заметно увеличивался и на 1 марта 2021 года в нем оказалось уже 1387 моделей и модификаций. Но дело даже не в количестве, в список стали попадать не только люксовые и премиальные автомобили, но даже массовые. В обществе все чаще стали вспыхивать споры на тему, не пора ли повысить нижний порог при начислении налога «на роскошь», если под этот налог попадает уже каждая десятая машина, купленная новой.

Между тем, ранее в Госдуму на рассмотрение был внесен новый законопроект, который должен повлиять на коэффициенты при начислении транспортного налога. По замыслу авторов нового законопроекта коэффициент 1,1 предлагается теперь применять для легковых машин, средняя цена которых составляет от 4 до 7 млн рублей (сейчас от 3 до 5 млн рублей). Коэффициент 2 – при цене машины от 7 до 15 млн рублей (сейчас от 5 до 10 млн рублей). Коэффициент 3 – при средней стоимости машин от 15 до 22 млн рублей (сейчас от 10 до 15 млн рублей), а также для автомобилей средней стоимостью 22 млн рублей (сейчас от 15 млн рублей).

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Фото: Kia