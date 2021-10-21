Новый Honda HR-V стартовал на европейском рынке

Компания Honda начала продажи в Европе субкомпактного кроссовера HR-V нового поколения. Стоимость новинки в Великобритании составляет от 26960 фунтов стерлингов (2,6 млн рублей по текущему курсу). Для сравнения, за Nissan Qashqai и Skoda Karoq местные дилеры просят заметно меньше – 23535 и 23675 фунтов стерлингов соответственно (2,3 млн рублей), пишет портал Motor.ru.

Представленный еще в феврале субкомпактный кроссовер Honda HR-V третьего поколения получил купеобразный кузов с крупным передком, который венчают зауженная оптика и интегрированная решетка радиатора. Батарея гибридной установки размещена не под полом салона, а в нижней части багажника, что привело к уменьшению его объема на 32% по сравнению со «вторым» HR-V: он вмещает 319 литров груза, а в топовой версии Advance Style – всего 304 литра. Для сравнения, у Skoda Karoq минимальный объем составляет 521 литр. Недостаток отчасти нивелируется сиденьями Magic Seats: они оснащены подъемными подушками, благодаря чему можно уместить крупногабаритный груз на полу второго ряда. Со сложенными спинками вместимость багажника вырастает до 1289 литров.

В салоне установлены 7-дюймовая панель приборов и экран мультимедийной системы размерностью 9 дюймов, позаимствованный у Honda Jazz. «Мультимедийка» во всех версиях поддерживает протоколы Android Auto и Apple CarPlay.

Начальная комплектация Elegance предлагается со светодиодной головной оптикой, 18-дюймовыми легкосплавными колесными дисками, подогревом сидений, а также датчиками парковки, камерой заднего вида и функцией бесключевого доступа. Во всех комплектациях доступны система мониторинга «слепых» зон, ассистент удержания в полосе движения и адаптивный круиз-контроль.

В Honda рассчитывают, что наиболее ходовым станет среднее исполнение Advance с обогреваемым рулем, отделкой из синтетической кожи и электроприводом двери багажника. Наконец, «топовому» Advance Style HR-V положен кожаный салон, двухцветная окраска кузова и премиальная аудиосистема с 10 динамиками – ее разместили в багажнике, что и привело к сокращению его объема на 15 литров.

В движение новый Honda HR-V приводит безальтернативная силовая установка e:HEV, которая дебютировала на Jazz еще в 2019 году. В ее состав входят 1,5-литровый бензиновый двигатель, работающей по циклу Аткинсона, мотор-генератор и тяговый электромотор, а также литий-ионная батарея с увеличенным на четверть количеством ячеек. Суммарная отдача установки – 131 л.с., что на 22 силы больше, чем у Jazz, а крутящий момент составляет 253 Нм. Она приводит в движение передние колеса через трансмиссию еCVT и разгоняет кроссовер с места до 100 км/ч за 10,6 секунды. Для установки предусмотрено три режима движения, которые электроника переключает сама, выбирая наиболее экономичный в данных дорожных условиях. Помимо этого, есть режим рекуперации при торможении, возвращающий энергию в батарею.

Добавим также, что в России Honda HR-V не продается. Японская марка представлена у нас только двумя моделями – CR-V и Pilot, а в течение 2022 года официальные дилеры бренда прекратят поставки и этих автомобилей в нашу страну.

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Фото: Honda