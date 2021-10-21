Есть идеи для революции в автобизнесе? В подарок - умная капсула!

27 октября в Москве будет проходить конференция «IT- Революция в автобизнесе», в которой целый блок программы отведен конкурсу ярких, оригинальных IT-идей. Этот конкурс аналитическое агентство «АВТОСТАТ» вместе с партнерами проводит уже пятый год подряд, и многие проекты-участники уже внедрены в дилерских центрах, у дистрибьюторов, в банковских и страховых компаниях, работающих с автомобильным сегментом.

Однако в этом году впервые в рамках конкурса эксперты решили привлечь к творческой работе и зрительскую аудиторию. Нужны свежие смелые интересные IT-идеи, способные совершить переворот в автобизнесе. Подумайте, чего так не хватает вам сегодня в работе и какой IT-гаджет, мобильное приложение, IT-система или digital-проект могли бы вам помочь.

Предложите свою идею для разработки, пусть даже самую невероятную, и можете выиграть замечательный приз - умную колонку «MAIL Капсула, Маруся» или умную колонку «Яндекс.Станция МАХ».

Дело в том, что 27 октября «АВТОСТАТ» вместе с IT-партнером форума - компанией Smartpoint - разыграет сразу два приза. Организаторы решили: раз форум проходит в двух форматах - в оффлайне и онлайне - то и конкурс идей должен проходить сразу на двух площадках.

Приз для онлайн участников - умная колонка «MAIL Капсула, Маруся»

Необходимо выполнить три условия:

- Зарегистрироваться на форум онлайн, онлайн PLUS,

- Быть в эфире во время розыгрыша,

- Предложить свою идею (заявки принимаются на сайте-лендинге форума). Самая яркая идея будет награждена.



Приз для офлайн участников: умная колонка «Яндекс.Станция МАХ»

Необходимо выполнить два условия:

- Быть в зале форума во время розыгрыша,

- Предложить свою идею. Самая смелая идея будет награждена.

Напомним, что конференция состоится в Москве по адресу: Москва, Берсеневская набережная, дом 6, стартхаб «Красный Октябрь».

Зарегистрироваться для участия можно здесь.