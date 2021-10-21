Доходы Tesla в третьем квартале выросли на 57%

Доходы компании Tesla в третьем квартале выросли на 57% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составили 13,75 млрд долларов. Операционная прибыль составила 14,6% против 9,2% в 2020 году, следует из финансовой отчетности компании.

Как отмечает агентство «ТАСС», Tesla немного не дотянула до уровня доходов 13,9 млрд долларов, которого от нее ожидали эксперты, при этом компания превзошла ожидания специалистов по размерам дивидендов с акции, которые теперь составляет $1,86 против $0,76 в прошлом году. «Акции движутся скачкообразно, как и ожидалось, однако они достигли хорошего прогресса в плане доходности», - констатирует Джин Мюнстер из компании Loup Ventures.

Наибольший объем продаж из четырех моделей Tesla в настоящее время компании приносят компактный внедорожник Model Y и четырехместный седан Model 3. За три месяца Tesla выпустила почти 229 тыс. таких электромобилей.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в третьем квартале 2021 года Tesla поставила 241,3 тыс. машин – это на 72% выше показателя за аналогичный период прошлого года. Всего с начала года мировые поставки Tesla составили около 627 тысяч электрокаров, что уже превысило прошлогодний показатель в 499550 штук. Аналитики компании Wedbush ожидают, что за 2021 год Tesla продаст около 900 тыс. электромобилей по всему миру.

Между тем, ранее Tesla в очередной раз отложила запуск серийного производства электрического пикапа Cybertruck. Глава компании Илон Маск заявил, что премьера готового к выпуску автомобиля состоится не ранее конца 2022 года, а его массовая сборка в больших объемах начнется только во второй половине 2023 года.

В том же 2023 году Илон Маск обещал запустить производство новой модели Tesla стоимостью 25 тыс. долларов – это будет компактный хэтчбек с электрической силовой установкой, который будет продаваться по всему миру. При этом новинка может быть без рулевого колеса и педалей – чтобы автомобиль мог передвигаться только в режиме автопилота.

Кроме того, на 2023 год Tesla отложила выпуск нового электрического суперкара Roadster, который изначально должен был встать на конвейер в 2022-м. По словам Илона Маска, причиной сдвига сроков стала нехватка электронных компонентов, с которой столкнулись практически все автопроизводители.

А как в нашей стране развивается рынок электромобилей? Подробная информация о марках и моделях, о перспективах развития сегмента и о текущем состоянии парка содержится в нашем новом отчете «Электрокары и гибриды в России».

Фото: Tesla