Как и где лучше организовать зарядную станцию для электромобилей?

В ходе прошедшей онлайн-конференции Autostat Analytic Break (видеотрансляция доступна здесь), посвященной электромобилям и гибридам в России, Александр Шаврин, организатор электромобильного сообщества EVPerm на базе Технопарка города Пермь, рассказал о своем семилетнем опыте владения «электричкой» Nissan Leaf.

За год он проезжает на ней по 50 тысяч километров (кстати, в среднем стоимость 1 км у него выходит примерно 32 копейки). В 2016 году в Перми было всего три «электровода», сейчас их только в чате WhatsApp (чат взаимопомощи и поддержки владельцев электромобилей) уже 154 человека.

Вместе они собрали немало интересных наблюдений в отношении подзарядки батарей.

- Перед покупкой любого электромобиля, независимо от марки, необходимо в первую очередь продумать и оборудовать место для его подзарядки.

- Покупая электромобиль с пробегом, главное, на что нужно смотреть – емкость батареи. Потому что, если емкость падает, то и пробег на одной зарядке снижается. К сожалению, в своих объявлениях продавцы не указывают показатель емкости батареи. Ее можно проверить с помощью специальных приложений.

- Основные быстрые станции для подзарядки должны стоять на выезде из города, т.к. многие «электроводы» живут за городом. Сегодня их часто ставят в центре городов, а нужно – сначала по периметру на окраинах, а уже потом добавлять в центре.

- Желательно устанавливать зарядные станции рядом со спортивными или торговыми центрами: пока владелец занимается какими-либо делами или проводит время – его автомобиль стоит на зарядке.

- Сейчас большей популярностью пользуются частные «мини-заправки», но со временем они вырастут в большие зарядные станции. Это может стать хорошим бизнесом для тех, у кого есть «длинные» деньги – на срок до 5 лет. За этот период такие «заправки» однозначно окупятся.

- Интересен опыт Иркутска по зарядным станциям – там субсидия идет не на установку зарядной станции, а на потраченную ею электроэнергию. Этот принцип позволяет ставить станции там, где они действительно востребованы, а не просто «для галочки», чтобы отчитаться, что они есть.

Больше информации о состоянии парка электромобилей в нашей стране, о марках и моделях, о перспективах развития сегмента – содержится в отчете «Электрокары и гибриды в России», подготовленном экспертами агентства «АВТОСТАТ».