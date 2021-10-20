«Юнисон» свернул сборку кроссоверов Changan | АВТОСТАТ

«Юнисон» свернул сборку кроссоверов Changan

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«Юнисон» свернул сборку кроссоверов Changan

Сохранность остаточной стоимости автомобиля (Residual value)
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Белорусский завод «Юнисон» приостановил проект по сборке автомобилей Changan. Напомним, на этом предприятии выпускались компактный кроссовер CS35 Plus и полноприводный внедорожник Changan CS75 FL, которые поставлялись, в том числе, на российский рынок. Теперь компания ввозит автомобили только из Китая, пишет портал «Китайские автомобили». Официально эту информацию в российском представительстве Changan не комментируют.

Источник, знакомый с ситуацией, опроверг предположение, что причиной приостановки белорусской сборки Changan стало качество работ на «Юнисоне». Во-первых, крупноузловая сборка сама по себе минимизирует риски по качеству». Во-вторых, на «Юнисоне» строго соблюдали регламент работ и контроль качества Changan Quality Control. По мнению источника, трудности с логистикой наложились на внутренние процессы завода.

Кстати, не исключено, что приостановка сборки в Беларуси и переход на импорт повлияла на падение продаж Changan не только в республике, но и в России. По итогам девяти месяцев 2021 года российские дилеры Changan реализовали 3639 автомобилей, что на 24% ниже показателя за аналогичный период прошлого года.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», компания Changan завершает сертификацию в России кроссовера Uni-K, который должен поступить в продажу до конца нынешнего года. Кроме того, на российском рынке ожидаются рестайлинговые кроссоверы CS35 Plus и CS55 Plus. А вот судьба седана Eado, который также планировалось привезти в нашу страну, пока остается под вопросом – по данным источников, в 2021 году в России он точно не появится, а модельный план на будущий год еще не утвержден.

А как в нашей стране сохраняется остаточная стоимость (Residual value) у китайских автомобилей? Сколько такой автомобиль стоит через 3 года после покупки? Об этом можно узнать из нашего исследования «Сохранность остаточной стоимости автомобиля». 

Фото: Changan

Источник: АВТОСТАТ

Теги: производствобелоруссияпотериchanganchangan cs35changan cs75

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