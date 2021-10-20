Все автомобили Aurus 2021 года выпуска распределены по клиентам

Автомобили Aurus, выпущенные с начала текущего года, уже распределены по клиентам. Об этом сообщил генеральный директор компании «Аурус» Адиль Ширинов, добавив, что сегодня уже принимаются предзаказы на 2022 год. При этом точные цифры по продажам не раскрываются, пишет агентство «ТАСС».

По словам Адиля Ширинова, компания «Аурус» может открыть шоу-румы в Сочи и Казани, а также рассмотрит организацию продаж в других городах. Он отметил, что компания уже определилась с площадкой и партнером для открытия шоу-рума в Санкт-Петербурге, о котором будет объявлено до конца октября текущего года.

Напомним, первый шоу-рум российской люксовой марки Aurus был открыт в башне «IQ-квартал» на территории «Москва-Сити» в августе 2019 года дилером «Панавто». В начале октября нынешнего года, открылся второй в России шоу-рум бренда на базе комплекса «Авилон Легенда» в Москве, где станут доступны и б/у версии автомобилей Aurus.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в мае 2021-го компания «Аурус» начала на заводе в Елабуге серийное производство автомобилей Aurus. В производственное, логистическое и IT-оборудование и системы предприятия инвестировано порядка 2 млрд рублей. На первом этапе работы производства будет осуществляться выпуск представительского седана Senat, впоследствии к линейке моделей добавится внедорожник Komendant. Новые производственные мощности рассчитаны на выпуск до 5 тыс. автомобилей в год. Ранее автомобили Aurus выпускались в формате мелкой серии на мощностях ФГУП «НАМИ».

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Фото: «Аурус»