К 2025 году в России будет около 100 тысяч электромобилей

В 2021 году в мире наблюдается взрывной рост продаж легковых электромобилей, и цифры подтверждают, что тема электротранспорта - не просто хайп, а вполне ощутимая реальность. Только за 1 полугодие в ЕС отмечен рост продаж «электричек» на 16%, в Китае - на 15%. И хотя в целом по миру цифра роста намного скромнее, уже становится понятно, что процесс не остановить, он развивается. Такие цифры в ходе онлайн-конференции Autostat Analityc Break (видеотрансляция доступна здесь) привел Григорий Микрюков, руководитель Департамента отраслей промышленности и экологии Аналитического центра при Правительстве РФ.

Россия, безусловно, отстает от мировых лидеров в электромобилизации: на середину нынешнего года в нашей стране зарегистрировано 12,3 тыс. электромобилей (в мире уже 10 млн экземпляров). Но, судя по динамике роста, в России этот сегмент в ближайшие годы тоже будет расти.

Эксперт напомнил о трех ключевых документах, на основании которых развитие электротранспорта будет базироваться в ближайшие годы. Это «Концепция развития водородной энергетики» (принята в августе 2021 года), в рамках которой планируется создание и развитие водородного автотранспорта, а также «Концепция развития электротранспорта» (на сумму 600 млрд рублей), в рамках которой также предполагается развитие автомобильного и наземного городского транспорта на водородных топливных элементах. Кроме того, еще в 2020 году была утверждена «Энергетическая стратегия на период до 2035 года», в основе которой лежит развитие транспорта на газомоторном топливе. Россия отличается от многих других стран с точки зрения энергобаланса и с точки зрения запасов природных ископаемых, поэтому для нас не использовать газомоторное топливо было бы странным. Тем более, что автотранспорт на метане - более экологичен, чем бензин и меньше выделяет вредных веществ. В «Стратегии» заложено увеличение потребления метана на транспорте к 2035 году - до 10 - 13 млрд куб. м (для сравнения в 2018 году - было 0,68 млрд куб. м).

Помимо этого, существуют еще два документа, которые тоже будут определять политику в этой теме в ближайшие годы. Это недавно утвержденная инициатива социально-экономического развития (среди 42 инициатив там есть отдельная - «Электромобили и автомобили на водородном топливе», на которую также планируется выделение средств со стороны государства) и документ, который находится сейчас на стадии утверждения. Это «Концепция стратегии низкоуглеродного развития». Суть ее: тот транспорт, который производится и используется в стране, должен обеспечивать меньшее количество выбросов парниковых газов. И хотя парниковые газы - не единственная проблема, но повышение экологичности автотранспорта в России приведет к снижению выбросов парниковых газов. Постепенное повышение «экологичности» транспорта в нашей стране может снизить объемы выбросов от транспорта на 10 - 15% к 2030 году.

В рамках развития электротранспорта в нашей стране сегодня также стоят задачи по производству электромобилей на своей территории, на своих отечественных предприятиях. Здесь в арсенале пока есть только проекты КАМАЗа, ГАЗа и несколько других стартапов. При этом остро стоит вопрос: смогут ли эти предлагаемые модели конкурировать с ввозимыми импортными? Еще одна задача - предстоящие большие вложения в инфраструктуру: предстоит строительство огромного количества зарядных станций.

Тем не менее, согласно базовому прогнозу Аналитического центра (на основе базового сценария МЭА) к 2025 году количество электромобилей в России составит около 100 тыс. штук, к 2030 году – 320 тыс. штук. При этом водородными топливными ячейками будет оснащено около 10 тыс. электромобилей к 2030 году (в мире – около 11 млн шт.). В мире на 1 января 2021 года водородными топливными ячейками оснащено 31,2 тыс. автомобилей. Указанные целевые показатели для нашей страны являются достаточно позитивными и не смогут быть достигнуты в случае отсутствия ценового паритета с автомобилями с ДВС.

Никита Елизаров (руководитель моделирования отраслевых рынков Аналитического центра) перечислил факторы, которые на данный момент мешают развитию электротранспорта в России. Это:

- высокая стоимость электромобилей при низком уровне доходов населения,

- значительное ценовое преимущество классических видов топлива в России по сравнению со странами ЕС и Восточной Европы (при их ценах на бензин экономические выгоды электрических двигателей очевидны, для нас - не везде и не всегда),

- большие расстояния и климатические условия,

- отсутствие в линейке отечественных электромобилей аналогов классическим седанам или хэтчбекам,

- слаборазвитая инфраструктура (возможность зарядки электромобиля главным образом только в городской среде),

- возможная отмена беспошлинного режима импорта электромобилей с 2022 года при полном отсутствии локализованного производства.

Больше информации о состоянии парка электромобилей содержится в отчете «Электрокары и гибриды в России», подготовленном экспертами агентства «АВТОСТАТ».