Итальянский авторынок в сентябре усилил падение | АВТОСТАТ

Итальянский авторынок в сентябре усилил падение

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Итальянский авторынок в сентябре усилил падение

Обзор рынка легковых автомобилей в России
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Автомобильный рынок Италии в сентябре сократился на 32,7% и составил 105175 машин. Как отмечают в Итальянской ассоциации автопроизводителей (ANFIA), отрицательная динамика обусловлена постоянными перебоями в поставках новых автомобилей из-за нехватки полупроводников для их производства. В связи с этим в ассоциации снизили прогноз на 2021 год, согласно которому по итогам года будет продано около 1,5 млн автомобилей – это на 8,5% больше, чем в прошлом году, однако на 21,8% ниже показателя «доковидного» 2019 года. По итогам девяти месяцев 2021 года реализация автомобилей в Италии составила 1 млн 165 тыс. 491 единицу (+20,6%).

Согласно данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» в Итальянской ассоциации автопроизводителей (ANFIA), самой продаваемой в Италии автомобильной маркой остается Fiat, который в сентябре реализовал 13169 машин (-43,2%). Второе место занял Volkswagen, чьи продажи снизились на 30,5% и составили 9446 единиц. На третьей строчке идет Dacia с показателем 7219 реализованных автомобилей (+2,7%). Замыкают пятерку лидеров на этот раз Renault (6404 шт., -41,9%) и Toyota (5555 шт., -38,2%).

Найти автомобили этих и других марок можно и в России, в автосалонах проверенных дилеров

Фото: AutoWP.ru

Источник: АВТОСТАТ

Теги: италияавторынок европыавтомобильные рынкимировой авторынок

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