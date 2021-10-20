Аналитики прогнозируют двукратный рост мирового рынка электромобилей в 2021 году

В 2020 году в мире было продано 3 млн 240 тысяч электромобилей и подключаемых гибридов (BEV и PHEV). Это на 43% больше, чем в 2019 году. При этом мировые продажи автомобилей с классическим ДВС сократились на 14%, из-за чего доля электромобилей увеличилась с 2,5% в 2019 году до 4,2% в 2020-м. Такие цифры привел исполнительный директор аналитического агентства «АВТОСТАТ» Сергей Удалов в рамках онлайн-конференции Autostat Analityc Break (видеотрансляция доступна здесь).

Быстрее других «зеленый» рынок рос в Европе, где в 2020 году было продано 1 млн 395 тысяч электромобилей и подключаемых гибридов (+137% к 2019 году), а их доля показала взрывной рост с 3,3% до 10,2%. Для сравнения, в Китае рынок электромобилей увеличился на 12% до 1 млн 337 тысяч экземпляров, а в США – на 4% до 328 тысяч единиц. Отметим, что на Европу, Китай и США приходится около 95% мировых продаж автомобилей на электротяге.

В марочном рейтинге мировых продаж в 2020 году лидировала Tesla с показателем 499 600 автомобилей (+36%). На втором месте – Volkswagen Group, чья продукция разошлась тиражом более 231 600 «чистых» электромобилей (+214%) и 190 500 гибридов (+175%). Замкнул тройку мировых лидеров китайский SAIC Motor с результатом 272 200 электромобилей (+97%).

По итогам первого полугодия 2021 года мировые продажи электромобилей увеличились на 168% и составили 2 млн 650 тысяч единиц. Однако стоит отметить, что такая высокая динамика объясняется низкой базой прошлого года, когда во многих странах были введены ограничительные меры из-за пандемии коронавируса.

По прогнозу EV-volumes, всего в 2021 году в мире будет реализовано 6,4 млн электромобилей, что на 98% больше по сравнению с прошлым годом. При этом продажи аккумуляторных автомобилей (BEV) достигнут 4 млн единиц, а заряжаемых гибридов (PHEV) – 2 млн 400 тысяч машин. Таким образом, мировой парк «зеленых» автомобилей к концу 2021 года должен составить более 16 млн единиц, две трети из которых будут полноценные электромобили, остальные – гибриды.

Больше информации по рынку и перспективам электромобилей содержится в отчете «Электрокары и гибриды в России», подготовленном экспертами агентства «АВТОСТАТ».