Chery Tiggo 7 PRO стал самым продаваемым китайским автомобилем в России | АВТОСТАТ

Chery Tiggo 7 PRO стал самым продаваемым китайским автомобилем в России

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Chery Tiggo 7 PRO стал самым продаваемым китайским автомобилем в России

Рынок китайских легковых автомобилей в России. Тенденции и потребительская оценка
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Кроссовер Chery Tiggo 7 PRO завоевал звание бестселлера среди автомобилей китайских брендов в нашей стране. К такому выводу пришли эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», рассмотрев итоги продаж за 9 месяцев 2021 года.

Так, с января по сентябрь эта модель была реализована в количестве 10022 единиц (по данным АЕБ), что является лучшим результатом среди всех новых «китайцев». Сегодня за Chery Tiggo 7 PRO нужно будет выложить минимум 1 669 900 рублей. Кроссовер оснащается бензиновым мотором объемом 1,5 литра и мощностью 147 л.с., который работает в паре с вариатором. Привод – только передний.

На второе место в китайском сегменте опустился Haval F7, который, напомним, лидировал по итогам 7 месяцев. В январе – сентябре этот кроссовер разошелся тиражом в 9303 экземпляра. Его минимальная цена в настоящее время составляет 1 629 000 рублей. За эти деньги доступен автомобиль в переднеприводном исполнении, укомплектованный 1,5-литровым турбодвигателем (150 л.с.) и «роботом». В более дорогих версиях предлагается и полный привод.

Haval F7

Третью позицию в рейтинге занимает Chery Tiggo 4, объем продаж которого за отчетный период составил 8889 единиц. Данная модель предлагается только с передним приводом и стоит от 1 129 900 рублей. Это версия с 1,5-литровым мотором (113 л.с.) и механической КП.

Chery Tiggo 4

За пределами первой тройки среди «китайцев» по итогам 9 месяцев нынешнего года пока оказываются кроссоверы Geely Coolray и Haval F7x. Их показатели за это время составили 7769 и 7357 реализованных автомобилей соответственно.

Кроме них, в ТОП-10 самых популярных таких моделей попали: Geely Atlas (6728 шт.), Chery Tiggo 8 PRO (3648 шт.), Haval Jolion (3395 шт.), CHERYEXEED TXL (2322 шт.) и Haval H9 (2187 шт.).

Сколько теряют в цене китайские (и не только) модели? Это знают эксперты агентства «АВТОСТАТ»! О нюансах расчета остаточной стоимости автомобиля они рассказывают на канале Автостат ТВ.

Фото: Chery, Haval

Источник: АВТОСТАТ

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