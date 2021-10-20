Chery Tiggo 7 PRO стал самым продаваемым китайским автомобилем в России

Кроссовер Chery Tiggo 7 PRO завоевал звание бестселлера среди автомобилей китайских брендов в нашей стране. К такому выводу пришли эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», рассмотрев итоги продаж за 9 месяцев 2021 года.

Так, с января по сентябрь эта модель была реализована в количестве 10022 единиц (по данным АЕБ), что является лучшим результатом среди всех новых «китайцев». Сегодня за Chery Tiggo 7 PRO нужно будет выложить минимум 1 669 900 рублей. Кроссовер оснащается бензиновым мотором объемом 1,5 литра и мощностью 147 л.с., который работает в паре с вариатором. Привод – только передний.

На второе место в китайском сегменте опустился Haval F7, который, напомним, лидировал по итогам 7 месяцев. В январе – сентябре этот кроссовер разошелся тиражом в 9303 экземпляра. Его минимальная цена в настоящее время составляет 1 629 000 рублей. За эти деньги доступен автомобиль в переднеприводном исполнении, укомплектованный 1,5-литровым турбодвигателем (150 л.с.) и «роботом». В более дорогих версиях предлагается и полный привод.