Kia привезет в Россию электрокроссовер EV6 в 2022 году

Компания Kia планирует в 2022 году начать продажи в России электрического кроссовера Kia EV6, представленного в марте этого года. О деталях вывода новинки на российский рынок, комплектациях и технических характеристики будет сообщено позже ближе к дате начала продаж, сообщает пресс-служба корейской марки.
На первом этапе планируется начать продажи электрокроссовера Kia EV6в крупных городах России – Москве и Санкт-Петербурге, – а затем постепенно расширять присутствие этой модели в других городах страны. При сотрудничестве с партнерами-дилерами в ключевых городах России будут созданы собственные зарядные станции Kia.
Kia также изучает перспективы в последующие годы расширить линейку предлагаемых в России электромобилей бренда, а также рассматривает возможность включить модель EV6 в модельный ряд сервиса подписки Kia Flex.
Электрический кроссовер Kia EV6 – первый электромобиль марки, который изначально разрабатывался как автомобиль на аккумуляторных батареях (battery electric vehicle, BEV). Модель создана на новой платформе E-GMP (Electric-Global Modular Platform, «Глобальная модульная платформа для электромобилей»), что позволило сделать пол Kia EV6 абсолютно плоским и увеличить колесную базу до 2900 мм.
Переднюю часть автомобиля EV6 украшают утонченные дневные ходовые огни. Они стали одним из элементов «Улыбки тигра», получившей развитие в цифровом стиле в духе эпохи электромобилей. В дизайне основных фар использованы динамические огни с последовательным включением отдельных элементов. Под светотехникой разместился низкий воздухозаборник, который делает автомобиль визуально шире. При этом воздухозаборник функционален – это один из элементов оптимизации потоков воздуха, через него они направляются под плоское дно электромобиля, что способствуют улучшению аэродинамических характеристик.
Плавный и стремительный силуэт EV6 напоминает стилистику кроссоверов. Плавность контрастирует с острыми гранями, наклон лобового стела подчеркивает динамику и устремленность, а развитые формы задних крыльев добавляют визуальный объем. По нижней части дверей пролегла характерная линия, которая поднимается вверх к задним колесным аркам, – это решение визуально делает автомобиль длиннее.
Дизайн задней части подчинен задаче обеспечить как можно лучшие аэродинамические качества. Наклонные задние стойки получили черные глянцевые вставки, как будто являющиеся продолжением поверхности остекления. Над задним стеклом размещен крупный спойлер, при помощи которого воздушный поток перенаправляется вниз на приподнятую поверхность нижнего спойлера, установленного над имеющими уникальные очертания блоками задних фонарей.
Одним из наиболее эффектных элементов интерьера EV6 стал высокотехнологичный единый дисплей AVN для аудио, видео и навигации. Дисплей протянулся от руля до центра автомобиля, на нем перед глазами водителя отображается цифровая панель приборов, а зона над центральной консолью отведена информационно-развлекательной системе и навигации. За счет ширины дисплея для водителя создается ощущение погружения в информацию, при этом минимальное количество физических кнопок и переключателей позволяют избежать перегруженности. Под экраном AVN размещена панель управления системой кондиционирования, отопления и вентиляции с сенсорными кнопками. Легкие и тонкие сиденья отделаны тканью, созданной из переработанного пластика.
Силовая установка Kia EV6 предлагается в различных конфигурациях. Электромобиль может иметь привод на заднюю ось или на обе оси – соответственно, один или два электродвигателя. Клиент может выбрать стандартную аккумуляторную батарею (запас энергии 58 кВт/ч) или батарею с увеличенным до 77,4 кВт/ч запасом энергии.
Электромобили Kia EV6 со стандартной батареей в версии с приводом на заднюю ось оснащаются электродвигателем мощностью 170 л.с. У полноприводных версий суммарная мощность силовой установки составляет 235 л.с. Для электромобилей с батареей с увеличенным запасом энергии эти характеристики, соответственно, равны 228 л.с. и 325 л. с. Крутящий момент двигателя задних колес составляет 350 Нм, а двигателя передних колес – 255 Нм. Таким образом, в полноприводной спецификации суммарный крутящий момент составляет внушительные 605 Нм.
В европейской спецификации расчетный запас хода Kia EV6 с приводом на одну ось и батареей с запасом энергии 77,4 кВт/ч составляет до 528 км на одной зарядке (по методике WLTP). В полноприводной версии запас хода составляет 506 км. В этой спецификации электромобиль способен разогнаться до 100 км/ч за 5,2 с. С батареей с запасом энергии 58 кВт/ч полноприводный EV6 разгоняется до 100 км/ч за 6,2 с.
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Фото: Kia