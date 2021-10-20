Kia привезет в Россию электрокроссовер EV6 в 2022 году

Компания Kia планирует в 2022 году начать продажи в России электрического кроссовера Kia EV6, представленного в марте этого года. О деталях вывода новинки на российский рынок, комплектациях и технических характеристики будет сообщено позже ближе к дате начала продаж, сообщает пресс-служба корейской марки.

На первом этапе планируется начать продажи электрокроссовера Kia EV6в крупных городах России – Москве и Санкт-Петербурге, – а затем постепенно расширять присутствие этой модели в других городах страны. При сотрудничестве с партнерами-дилерами в ключевых городах России будут созданы собственные зарядные станции Kia.

Kia также изучает перспективы в последующие годы расширить линейку предлагаемых в России электромобилей бренда, а также рассматривает возможность включить модель EV6 в модельный ряд сервиса подписки Kia Flex.

Электрический кроссовер Kia EV6 – первый электромобиль марки, который изначально разрабатывался как автомобиль на аккумуляторных батареях (battery electric vehicle, BEV). Модель создана на новой платформе E-GMP (Electric-Global Modular Platform, «Глобальная модульная платформа для электромобилей»), что позволило сделать пол Kia EV6 абсолютно плоским и увеличить колесную базу до 2900 мм.

Переднюю часть автомобиля EV6 украшают утонченные дневные ходовые огни. Они стали одним из элементов «Улыбки тигра», получившей развитие в цифровом стиле в духе эпохи электромобилей. В дизайне основных фар использованы динамические огни с последовательным включением отдельных элементов. Под светотехникой разместился низкий воздухозаборник, который делает автомобиль визуально шире. При этом воздухозаборник функционален – это один из элементов оптимизации потоков воздуха, через него они направляются под плоское дно электромобиля, что способствуют улучшению аэродинамических характеристик.

Плавный и стремительный силуэт EV6 напоминает стилистику кроссоверов. Плавность контрастирует с острыми гранями, наклон лобового стела подчеркивает динамику и устремленность, а развитые формы задних крыльев добавляют визуальный объем. По нижней части дверей пролегла характерная линия, которая поднимается вверх к задним колесным аркам, – это решение визуально делает автомобиль длиннее.

Дизайн задней части подчинен задаче обеспечить как можно лучшие аэродинамические качества. Наклонные задние стойки получили черные глянцевые вставки, как будто являющиеся продолжением поверхности остекления. Над задним стеклом размещен крупный спойлер, при помощи которого воздушный поток перенаправляется вниз на приподнятую поверхность нижнего спойлера, установленного над имеющими уникальные очертания блоками задних фонарей.