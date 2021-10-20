УАЗ представил новую экспортную версию «Буханки»

Ульяновский автозавод в ближайшее время поставит на рынок Чили новую модификацию УАЗ СГР «Экспедиция» с кондиционером от российской компании «Элинж», ранее разработавшей аналогичную систему для УАЗ «Хантер», которая пользуется большим спросом. Агрегат моноблочного типа холодопроизводительностью в 5 кВт монтируется на крышу автомобиля, пульт управления расположен в кабине справа от рулевой колонки, следует из сообщения УАЗа в соцсетях.

Как отмечается, продажи автомобилей УАЗ в Чили набирают обороты. На сегодняшний день южноамериканский дистрибьютор Inversiones UAZ Chile уже реализовал втрое больше машин, чем за весь прошлый год, а к декабрю готов достичь семикратной прибавки.

Напомним, весной 2021-го Ульяновский автозавод вывел на рынок Чили внедорожник УАЗ «Патриот» с автоматической коробкой передач. По оценке представителей чилийской стороны, на начальном этапе емкость рынка для данной модификации в количественном выражении составит свыше 200 машин в год. Помимо УАЗ «Патриот» с автоматической или механической коробками передач, сегодня в стране официально продаются модели «Хантер», «Профи» и линейки СГР.

Как сообщалось ранее, всего до конца 2021-го на территории республики будет функционировать пять официальных дилерских центров УАЗ. Кроме того, планируется открытие официального представительства бренда в Перу.

В каких российских городах есть дилерские центры УАЗ, можно узнать на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».

Фото: УАЗ