Ineos открыла прием заказов на Grenadier, преемника классического Defender

Британская компания Ineos начала прием заказов на внедорожник Grenadier, неофициального преемника классического Land Rover Defender. Стоимость новинки составляет 48 тыс. фунтов стерлингов (4,7 млн рублей по текущему курсу), что ненамного дешевле актуального Land Rover Defender 110, пишет портал Motor.ru. Начало продаж Ineos Grenadier запланировано на июль 2022 года.

Для заказа доступны пассажирская версия и фургон с одним либо двумя рядами сидений, а позже в продажу поступит пикап с двухрядной кабиной. Рамный внедорожник имеет классическую конструкцию: для него была спроектирована стальная рама лестничного типа, а в подвеске используются неразрезные мосты с тягами Панара. Кузов изготовлен из алюминия, высокопрочных сплавов и композитов.

О моторной гамме Ineos Grenadier в компании пока не рассказывают, однако, по неофициальным данным, в нее войдут 3,0-литровые рядные «шестерки» BMW B57/B58. Тяга на колеса передается через 8-диапазонный «автомат» ZF и раздаточную коробку с понижающим рядом.

Что же касается дизайна интерьера, то в первую очередь бросается в глаза обилие физических переключателей, несвойственное современным автомобилям. При этом Grenadier получил «парящий» тачскрин диагональю 12,3 дюйма и мультимедийную систему с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, которая управляется «шайбой». Кроме того, у внедорожника имеется собственная внедорожная навигация Pathfinder, способная записывать маршруты по промежуточным точкам.

Напомним, в 2020 году завершилось судебное разбирательство между Jaguar Land Rover и британским миллиардером Джеймсом Рэтклиффом, который владеет компанией Ineos. Британская марка пыталась оспорить право Ineos на выпуск внедорожника с дизайном классического Defender, но не преуспела в этом. В ходе очередного заседания судья отклонил просьбу Jaguar Land Rover зарегистрировать особые права на форму автомобиля.

Официально же возрождением классического Land Rover Defender займется мастерская Bowler, которая стала частью Jaguar Land Rover в 2019 году. Внедорожник будет похож на Defender лишь внешне, а в его основу ляжет платформа CSP (Cross Sector Platform) с интегрированным каркасом безопасности, разработанная Bowler для ралли-рейдов. Двигатель V8 5.0 с приводным нагнетателем позаимствуют у Range Rover Sport SVR: он выдает 575 л.с. и 700 Нм.

А какие модели могут появиться на российском рынке уже в текущем году? Подскажет «Календарь новинок».

Фото: Ineos