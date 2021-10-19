Производитель смартфонов Foxconn будет выпускать электромобили

Тайваньская компания Foxconn, которая является производителем бытовой электроники, включая гаджеты купертинской Apple, представила три модели электромобилей, созданных в партнерстве с Yulon Motor, знакомой россиянам по бренду Luxgen.

Как пишет "Российская газета", в основе новинок, которые будут продаваться под брендом Foxtron, лежит модульная платформа MIH (Mobility in Harmony), позволяющая выпускать машины с колесной базой от 2750 до 3100 мм, передним, задним или, соответственно, полным приводом и различными конфигурациями передней и задней подвесок.

Модульный принцип применен и при разработке агрегатов: электромотор, устанавливаемый на передней оси, может выдавать 130, 200 или 270 л.с., мощность заднего - 200, 270, 330 или 460 л.с. На начальном этапе Foxconn будет использовать литий-ионные батареи ёмкостью 93, 100 или 116 кВт/ч, а в дальнейшем компания планирует перейти на твердотельные аккумуляторы.

В 2023 году у Foxconn появится среднеразмерный SUV, который в своем названии при этом использует литеру компакт-класса: Foxtron Model C. Размер колесной базы - 2860 мм, общая длина - 4640 мм, трехрядный салон, полноприводная конфигурация с общей отдачей электромоторов 408 л.с. и 700 Нм, запас хода - 700 км, разгон до 100 км/ч - 3.8 секунды.

Также в планах Foxconn выпустить представительский фастбек Model E с колесной базой 3100 мм и длиной 5100 мм. Компоновка салона необычная, но она точно отражает VIP-статус заднего правого пассажира, ради которого пожертвовали передним креслом и установили на его месте подставку для ног. Слева от важной персоны может сидеть еще один пассажир, а на "барьере" между ними установлен поворотный сенсорный экран. Model E оснащается 748-сильной установкой и обладает запасом хода около 750 км. О дате премьеры серийной версии модели информации пока нет.

Первенцем же на рынке может стать электробус Foxtron Model T, который выпустят на рейсы в Тайване в следующем году. Запас хода на одной зарядке - 400 км.

Foxconn планирует выпускать модели в Таиланде и США. Американский партнер уже определен: им стала компания Lordstown, у которой производитель электроники выкупил часть завода.

Какие модели можно точно ждать на российском рынке в ближайшие месяцы – смотрите в «Календаре новинок».

Фото: Foxconn