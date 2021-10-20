Минпромторг ужесточит методику оценки локализации автомобилей в России

В России значительно усилится контроль над локализацией автомобилей, соответствующую методику оценки готовит Минпромторг, сообщает «Газета.Ru». Теперь министерство намерено самостоятельно определять, какую продукцию относить к «автомобилям, произведенным в России», а не довольствоваться теми данными о локализации, которые сейчас предоставляют сами производители. Новый принцип предусматривает разборку автомобилей на детали и выездные проверки заводов вплоть до анализа на российское происхождение лакокрасочных материалов.

Как сообщалось ранее, Минпромторг хочет отказаться от повышающего коэффициента, который позволял старым и дешевым моделям – например, УАЗ «Буханка» – на равных конкурировать с новыми при подсчете уровня локализации и поставках по госзаказу. Речь идет о машинах, где не предусмотрены сложная электроника, системы помощи водителю и пр. В теории под угрозой могут оказаться и дешевые модификации российских автомобилей, таких как LADA Granta – их будет невыгодно выпускать без мультимедиа и другой электроники, хотя потребители готовы купить их и так.

По данным Росстата, за восемь месяцев 2021 года с российских конвейеров сошло 916 тыс. легковых автомобилей, что на 29,8% выше показателя за аналогичный период прошлого года.

Наличие всех новых автомобилей у официальных дилеров можно проверить на сайте «Цена Авто».

Фото: АВТОВАЗ