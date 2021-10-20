Cadillac в сентябре увеличил продажи в России на треть

Российские дилеры Cadillac в сентябре реализовали 329 автомобилей – это на 34% больше, чем годом ранее. По итогам девяти месяцев 2021 года в России было продано 2045 внедорожников Cadillac, что в 2 раза выше показателя за аналогичный период прошлого года, согласно данным АЕБ. Как сообщает пресс-служба GM Россия, ключевым фактором, повлиявшим на рост, стал запуск обновленного флагмана Escalade в июле этого года.

Напомним, на российском рынке Cadillac Escalade доступен с новым двигателем V8 объемом 6.2 л, мощностью 416 л.с. и крутящим моментом 624 Нм. С таким силовым агрегатом полноразмерный внедорожник способен разгоняться до 100 км/ч за 6,6 сек. В паре с двигателем работает 10-ступенчатая автоматическая коробка передач с электронным управлением Electronic Precision Shift. Стоимость новинки составляет от 7 млн 777 тыс. 777 рублей.

Наличие всех новых автомобилей Cadillac у официальных дилеров марки можно проверить здесь.

Фото: Cadillac