Купе и родстер Mercedes-AMG GT снимут с производства

Марка Mercedes-AMG сворачивает производство купе и родстера GT: прием заказов на спорткары уже закрыт, а с конвейера сходят ранее зарезервированные машины. Окончательно двухдверки GT уйдут в отставку уже в декабре 2021 года, при этом выпуск пятидверного лифтбека продолжится, пишет портал Motor.ru.

Напомним, Mercedes-AMG GT выпускался с 2014 года, а в прошлом году был представлен самый мощный спорткар в линейке – GT Black Series. «Черная серия» оснащена 4,0-литровым битурбомотором V8 M178 LS, который развивает 730 л.с. и 800 Нм крутящего момента и работает в паре с 7-диапазонным «роботом» AMG Speedshift DCT 7G с двумя сцеплениями. С места до «сотни» GT Black Series разгоняется за 3,2 секунды, а максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 325 км/ч.

На смену родстеру придет Mercedes-AMG SL, дебют которого ожидается до конца нынешнего года. По предварительным данным, у автомобиля будет мягкий складной верх, посадочная формула 2+2, полный привод 4Matic+, а в моторную линейку войдут четырех-, шести- и восьмицилиндровые силовые установки разной степени электрификации. Что же касается преемника купе GT, то о нем пока информации нет.

А какие модели можно ждать на российском рынке до конца текущего года? Подскажет «Календарь новинок».

Фото: Mercedes-Benz