Kia Sonet разошелся 100-тысячным тиражом и получил спецверсию

Компания Kia India представила специальную серию субкомпактного кроссовера Sonet – First Anniversary Edition. Спецверсия выпущена ограниченным тиражом и посвящена первой годовщине Sonet и его успеху на рынке Индии. Kia Sonet меньше чем за год стал одним из самых продаваемых компактных кроссоверов в Индии, а объем продаж модели превысил отметку в 100 тыс. экземпляров, сообщает пресс-служба Kia.

В дизайне Kia Sonet First Anniversary Edition обыгран образ тура – древнего дикого быка, жившего на территории Евразии. Очертания защиты переднего бампера напоминают форму рогов быка. Такие же формы обыграны и в дизайне накладок порогов. На передних и задних защитах бампера сделаны также контрастные цветовые акценты яркого оранжевого цвета, которые повторяются и в молдинге нижней части дверей.

Фирменная решетка радиатора Kia на автомобилях юбилейной серии тоже имеет эксклюзивный дизайн: методом горячей штамповки здесь сформированы декоративные элементы, окрашенные в оранжевый цвет. На рельефной радиаторной решетке закреплен эксклюзивный бейдж с названием специальной серии – «1st Anniversary Edition». В оранжево-черной цветовой гамме выполнены и декоративные колпаки центральной части колесных дисков.

Kia Sonet специальной юбилейной серии предлагаются с бензиновым двигателем 1,0 T-GDi, работающим в паре с «интеллектуальной» трансмиссией 6iMT или с 7DCT, и с 1,5-литровым дизельным двигателем CRDi, который в версии с турбонагнетателем с перепускным клапаном (WGT – Waste Gate Turbocharger) агрегатируется с 6-ступенчатой механической коробкой передач, а в версии с турбонагнетателем с переменной геометрией (VGT – Variable Geometry Turbocharger) – с 6-ступенчатой автоматической трансмиссией.

На сегодняшний день Kia India занимает четвертое место среди автомобильных компаний на рынке Индии и стала самым быстрорастущим автопроизводителем, достигнув отметки в 300 тыс. проданных автомобилей менее чем за два года деятельности. В 2019 году Kia открыла собственный завод в регионе Анантапур, инвестиции в создание которого составили 1,1 млрд долларов США. Первой моделью Kia, выпускающейся на территории Индии, стал компактный кроссовер Seltos. Также на индийском рынке компания сегодня предлагает также кроссвэн Carnival и субкомпактный кроссовер Sonet. Ежегодно завод в Анантапуре способен выпускать приблизительно до 300 тыс. автомобилей. При проектировании производственных линий этого предприятия брался в расчет и выпуск полностью электрических и гибридных автомобилей, который начнется в будущем. Дилерская сеть Kia в Индии на сегодняшний день насчитывает более 300 точек.

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Фото: Kia