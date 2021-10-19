Новые IT-решения готовы для автобизнеса, готов ли автобизнес к «IT-Революции»?

Всего неделя осталась до старта ежегодного конкурса «IT-решения в автобизнесе», организованного аналитическим агентством «АВТОСТАТ». 27 октября мы ждем вас в Москве, в стартхабе «Красный Октябрь».

В этом году конкурс будет проходить уже в пятый раз. Отметим, что с каждым годом его участники все более профессионально подходят к подготовке своих идей, сегодня на выходе их проекты – это, как правило, уже готовые IT-решения, которые можно ухватить буквально «с пылу с жару» и взять себе на вооружение. А некоторые способны перевернуть ваше представление об устройстве вашего бизнеса. Поэтому вполне логично, что этот конкурс родился внутри другого большого проекта – конференции «IT-Революция в автобизнесе». Опытные потребители IT-услуг из мира автобизнеса (дилеры, дистрибьюторы, банкиры, представители страховых и лизинговых компаний) собираются вместе, чтобы обсудить актуальные тренды автомира, а заодно становятся членами зрительского жюри, обсуждая новинки.

Давайте вместе посмотрим, какого рода продукты представлены на конкурс в 2021 году. Обо всех рассказывать не будем, сохраним интригу, но немного приоткроем завесу…

Стартап 1. Агрегатор услуг по кузовному ремонту и обслуживанию автомобиля. Новый сервис позволяет автовладельцам самостоятельно с помощью профессионального ПО рассчитать предварительную стоимость ремонта своего авто и найти подходящую СТО поблизости. Клиент получает самое выгодное предложение, а СТО - дополнительный специализированный канал для выхода на потенциального заказчика.

Стартап 2. Организация высокоскоростного беспроводного доступа к Интернету на основе бондинга LTE-подключений. Результат внедрения - никаких обрывов связи, гарантированный запуск и стабильная работа ваших цифровых сервисов. И это - в любом месте, даже там, где нет стабильного интернет-соединения.

Стартап 3. Идеальный мастер-приемщик на автосервисе. Терминал обучили сканировать QR- и штрих-коды, печатать документы, забирать и выдавать клиенту ключи от автомобиля, принимать оплату и многое другое! Такой работник неприхотлив в обслуживании - он не ходит на обед, не требует выходной и прибавку к зарплате, неизменно приветлив, обслуживает быстро и готов работать круглосуточно.

Стартап 4. Мобильное приложение, способное быстро в режиме онлайн рассчитать и оформить КАСКО на короткий промежуток времени: в результате вы платите только за реальный период использования автомобиля.

Стартап 5. Мобильная «подсказка дилеру», как заработать больше на заказ-нарядах. Необходимо иметь Интернет, смартфон и установить новое приложение – в результате клиент получает прозрачный ремонт, начинает доверять мастеру и сервисному центру. Повышается лояльность - растет популярность и прибыльность ДЦ.

Это лишь небольшая часть IT-новинок, с которыми вы познакомитесь в ходе «IT-Революции в автобизнесе - 2021». Кстати, в этом году, победителя, презентовавшего самый яркий и полезный для автобизнеса проект, ждет подарок в духе современных технологий - Дрон DJI.

Хотите принять участие в конкурсе? До конференции и старта презентаций еще неделя – и значит, у вас есть шанс заскочить «в последний вагон» и показать свои интересные IT-наработки, парочку свободных «квот» на участие мы для вас пока готовы найти.

Хотите стать зрителем и участником «IT-Революции», а заодно получить экспертный анализ современной ситуации в автобизнесе и около трех десятков полезных IT-кейсов – регистрируйтесь на очное или заочное участие. На наш взгляд, офлайн интереснее и приятнее - потому что вас ждет полезный нетворкинг и потому что для офлайна партнеры конференции приготовили отдельный розыгрыш приятных подарков.

Итак, мы ждем вас 27 октября по адресу: Москва, Берсеневская набережная, дом 6, стартхаб «Красный Октябрь».

Зарегистрироваться для участия можно здесь. Задав при регистрации промокод INDI - можно рассчитывать на индивидуальные условия участия.