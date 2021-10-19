Французский авторынок в сентябре усилил падение

Автомобильный рынок Франции в сентябре снизился на 20,5% до 133835 машин. Таким образом, отрицательная динамика фиксируется четвертый месяц подряд. По итогам девяти месяцев 2021 года реализация новых автомобилей в этой стране составила 1 млн 260 тыс. 378 единиц (+8%).

Согласно данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» во Французской торговой палате (CCFA), лидером французского рынка в сентябре стала Renault, снизившая реализацию на 20,6% до 24337 машин. Второе место занимает Peugeot с показателем 20750 проданных автомобилей (-35,8%). Реализация Citroen составила 13930 машин, что на 17% меньше по сравнению с прошлым годом. Далее идет Dacia, продажи которой снизились на 3,4% до 11903 автомобилей. Замыкает пятерку лидеров на этот раз Volkswagen, чьи дилеры реализовали 7360 машин (-20,6%).

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