В России начали испытывать новые дорожные камеры

Камеры нового типа начали тестировать на российских дорогах – устройства вмонтированы в специальную балку со спецсигналами. Комплексы могут в движении фиксировать нарушения ПДД и неоплату парковки. Как пишет Autonews.ru, их уже начали испытывать в Москве, а непосредственным заказчиком создания таких устройств выступила ГИБДД.

Между тем, ранее в ГИБДД отменили штрафы за «среднюю скорость», отказавшись от использования парных камер. Напомним, инспекторы ГИБДД высчитывали показатели скорости с двух разных камер, стоящих на трассе в отдалении друг от друга, и на этом основании выставляли нарушителям штрафы, от 500 рублей до 5 тысяч.

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», по состоянию на середину 2021 года на территории РФ было зарегистрировано 45,17 млн легковых автомобилей. Таким образом, на их долю приходится 76,3% всех транспортных средств, которые числятся в нашей стране.

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Фото: Компания «Технологии Распознавания»