Что станет главным драйвером для роста электропарка в России?

Продажи электромобилей в России ежемесячно растут, причем двузначными темпами, но происходит это исключительно на очень низкой базе. Доля электромобилей в общем объеме продаж новых автомобилей в нашей стране все еще ничтожно мала. Так, например, за 5 месяцев 2021 года объем рынка новых электрокаров вырос в 7 раз (!), а доля этого сегмента в продажах достигла всего лишь 0,1%.

Но ситуация скоро будет меняться, и буквально у нас на глазах. Согласно базовому сценарию Международного энергетического агентства (МЭА), уже к 2025 году количество электромобилей в России будет около 100 тысяч экземпляров, а к 2030 году – 320 тысяч. При этом к 2030 году около 10 тысяч электромобилей будут оснащены водородными топливными ячейками.

И хотя Аналитический центр при Правительстве РФ немного скептически относится к этим цифрам, его прогноз на 2025 – 2030 годы выглядит скромнее, однако и эксперты Центра считают, что небольшой «электро-революции» в нашей стране тоже не избежать. Возможно, она на первых порах затронет лишь определенные сегменты парка. Как это будет происходить в ближайшие годы, какие правительственные меры будут влиять на процесс – нам расскажут завтра, 20 октября, специалисты Аналитического центра Григорий Микрюков (руководитель Департамента отраслей промышленности и экологии) и Никита Елизаров (руководитель моделирования отраслевых рынков).

Эксперты обещают привести массу интересных цифр – о том, как развитие электро- и водородного транспорта способно повлиять на снижение парникового эффекта; о том, что в нашей стране тормозит процесс перехода на альтернативные источники топлива; о том, что может стать главным драйвером будущего роста российского электропарка.

Обо всем этом мы с вами узнаем завтра во время онлайн-конференции «Autostat Analityc Break».

20 октября в 12.00 (московское время) – welcome к нам на Autostat Analityc Break! Зарегистрироваться для участия можно здесь.