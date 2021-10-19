Экспортные поставки Aurus начнутся в 2022 году

Экспортные поставки люксового российского автомобиля Aurus Senat в страны Ближнего Востока и Северной Африки начнутся в следующем году, производство автомобилей идет в соответствии с графиком. Об этом заявил гендиректор компании «Аурус» Адиль Ширинов, отметив, что любой люксовый бренд ориентирован, прежде всего, на экспорт. По его словам, 70% произведенных на заводе в Елабуге автомобилей Aurus планируется поставлять на экспорт, 30% – на внутренний рынок, пишет агентство «Прайм». В перспективе компания планирует выйти на китайский и европейский рынки, ранее отмечал он.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в мае 2021-го компания «Аурус» начала на заводе в Елабуге серийное производство автомобилей Aurus. В производственное, логистическое и IT-оборудование и системы предприятия инвестировано порядка 2 млрд рублей. На первом этапе работы производства будет осуществляться выпуск представительского седана Senat, впоследствии к линейке моделей добавится внедорожник Komendant. Новые производственные мощности рассчитаны на выпуск до 5 тыс. автомобилей в год. Ранее автомобили Aurus выпускались в формате мелкой серии на мощностях ФГУП «НАМИ».

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Фото: Aurus