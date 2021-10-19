Skoda займется разработкой бюджетных моделей для Volkswagen Group

Компания Skoda Auto теперь отвечает за развитие глобальной платформы MQB-A0 концерна Volkswagen Group. Она будет использоваться брендами Skoda и Volkswagen при разработке новых моделей базового сегмента для регионов с высоким потенциалом роста, включая Индию, Россию, Африку, страны АСЕАН (Ассоциация государств Юго-Восточной Азии) и Латинскую Америку, сообщает пресс-служба автопроизводителя. Таким образом, вслед за созданием версии MQB-A0-IN, адаптированной специально для индийского рынка, чешский бренд впервые будет отвечать за развитие платформы во всем мире.

«Наша команда технических разработчиков обладает глубоким пониманием специфики базового сегмента, и мы применим весь этот опыт в дальнейшей работе над глобальной платформой MQB-A0. Новые модели, базирующиеся на модульной платформе MQB-A0, будут учитывать потребности клиентов в различных регионах», – заявил член совета директоров Skoda Auto, ответственный за техническое развитие, Иоганнес Нефт.

Концерн Volkswagen Group полагается на высокий уровень экспертизы Skoda Auto в техническом развитии и многолетний опыт разработок автомобилей в базовом сегменте, где цена является важным фактором. Чешский бренд уже взял на себя ответственность за деятельность концерна в Индии, России и Северной Африке. В начале июня на заводе в Пуне стартовало производство Skoda Kushaq – первой серийной модели, базирующейся на модульной платформе MQB-A0-IN, адаптированной инженерами Skoda специально для Индии. Эта платформа также будет использоваться в других моделях Volkswagen и Skoda. В среднесрочной перспективе компания планирует представить кроссовер Kushaq и на других развивающихся рынках. Вторая модель на базе платформы MQB-A0-IN дебютирует в Индии уже к концу этого года.

Принимая на себя ответственность за развитие платформы MQB-A0, Skoda создает важные предпосылки для того, чтобы в долгосрочной перспективе стать лидирующим европейским автопроизводителем на рынках Индии, России и Северной Африки, что закреплено в новой стратегии развития марки Next Level – Skoda Strategy 2030. Программа сосредоточена на трех направлениях: расширении линейки моделей в бюджетном сегменте, завоевании новых рынков для будущего роста в массовом сегменте, а также устойчивом развитии и диверсификации производства.

Напомним, на сегодняшний день портфолио компании Skoda Auto включает в себя 10 востребованных современных моделей, которые продаются в более чем 100 странах мира. Помимо заводов в Чехии, компания осуществляет сборку автомобилей на заводах в России, Китае, Словакии и Индии – в основном на мощностях концерна Volkswagen Group, – а также производит автомобили в Украине в сотрудничестве с локальным партнером. Помимо автомобилей, Skoda Auto выпускает компоненты и комплектующие, поставляя в том числе двигатели и коробки передач для Volkswagen Group.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам девяти месяцев 2021 года российские дилеры Skoda реализовали 72647 автомобилей, что на 11% выше показателя за аналогичный период прошлого года. В результате Skoda заняла пятое место по продажам среди всех автопроизводителей в России, а рыночная доля марки составила 5,8% против 6,0% годом ранее, согласно данным АЕБ.

Бестселлером Skoda на российском рынке в январе-сентябре стал компактный лифтбэк Rapid второго поколения с показателем 33948 реализованных автомобилей (+40%). Второе место по популярности занял компактный кроссовер Skoda Karoq, на котором остановили свой выбор 15263 российских покупателя (+56%). Замыкает тройку бестселлеров марки кроссовер Kodiaq компактный кроссовер Skoda Karoq, чьи продажи увеличились на 7% и составили 13463 единицы.

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Фото: Skoda