В России начались онлайн-продажи электромобилей Tesla

«СберАвто», сервис для покупки и продажи автомобили онлайн, объявил о старте продаж электромобилей Tesla. Пользователям доступны как новые машины, так и с пробегом, прошедшие необходимые таможенные процедуры.

Как сообщает пресс-служба «СберАвто», можно приобрести Tesla Model 3, Tesla Model Y, а также Tesla Model X, которая появится в сервисе на последней неделе октября. На автомобили уже установлена система «ЭРА-ГЛОНАСС» и загружена последняя версия программного обеспечения с поддержкой русского языка.

Покупателям доступен эксклюзивный сток автомобилей в наличии и по финальным ценам: ждать поставки или завершения таможенных процедур не нужно. Жителям Москвы автомобиль доставят в день покупки. В дальнейшем у пользователей будет возможность сделать предзаказ на конкретную модель и комплектацию, выбор которых со временем планируется расширить.

Между тем, ранее Tesla в очередной раз отложила запуск серийного производства электрического пикапа Cybertruck. Глава компании Илон Маск заявил, что премьера готового к выпуску автомобиля состоится не ранее конца 2022 года, а его массовая сборка в больших объемах начнется только во второй половине 2023 года.

В том же 2023 году Илон Маск обещал запустить производство новой модели Tesla стоимостью 25 тыс. долларов – это будет компактный хэтчбек с электрической силовой установкой, который будет продаваться по всему миру. При этом новинка может быть без рулевого колеса и педалей – чтобы автомобиль мог передвигаться только в режиме автопилота.

Кроме того, на 2023 год Tesla отложила выпуск нового электрического суперкара Roadster, который изначально должен был встать на конвейер в 2022-м. По словам Илона Маска, причиной сдвига сроков стала нехватка электронных компонентов, с которой столкнулись практически все автопроизводители.

Обсудить с экспертами перспективы развития электромобилей в России можно будет на онлайн-конференции «Autostat Analityc Break», которую агентство «АВТОСТАТ» проведет 20 октября. Подробности и регистрация – по ссылке.

Фото: Tesla