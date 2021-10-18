«Соллерс Форд» удвоит производство Ford Transit

В ближайших целях «Соллерс Форд» увеличение производства автомобилей Ford Transit в два раза. Производственный план предусматривает обязательство выпустить 200-тысячный автомобиль к 10 декабрю 2024 года, сообщает пресс-служба автопроизводителя. Между тем, сегодня с конвейера завода в Елабуге сошел юбилейный Ford Transit № 111 111 с момента начала производства модели в январе 2012 года.

Напомним, на сегодняшний день полная гамма специальных версий автомобилей на базе Ford Transit насчитывает более 170 различных модификаций специального и социального назначения и продолжает пополняться. Линейка базовых версий включает цельнометаллический фургон, автобус и шасси, автомобили доступны к заказу с тремя вариантами длины базы, двумя вариантами высоты крыши и всеми типами привода, включая полный. Все Ford Transit оснащаются турбодизельными двигателями объемом 2,2 л (125-155 л.с.).

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в сентябре российские дилеры Ford реализовали 2003 легких коммерческих автомобиля Ford Transit – это на 23% больше, чем годом ранее. По итогам девяти месяцев 2021 года продажи этой модели в нашей стране составили 14011 машин, что на 59% выше показателя за аналогичный период прошлого года. Таким образом, объем реализации Ford Transit за январь-сентябрь 2021-го сравнялся с показателем продаж за 2020 год в целом. Стоит отметить, что в мае завод «Соллерс Форд» в Елабуге увеличил объем производства автомобилей Ford Transit на 25% в связи со стремительным ростом продаж с начала года. Предприятие планирует поддерживать данные объемы до конца года и, в случае необходимости, готово их увеличить.

Кроме этого, Ford не исключает возобновления производства легковых автомобилей и даже начала выпуска электрокаров в России. Обсудить с экспертами перспективы развития экологичных видов транспорта можно будет в процессе онлайн-конференции «Autostat Analityc Break: электрокары и гибриды в России», которую агентство «АВТОСТАТ» проведет 20 октября. Подробности и регистрация – по ссылке.

Фото: «Соллерс Форд»