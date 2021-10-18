АВТОВАЗ повысил цены в шестой раз с начала года

АВТОВАЗ 18 октября повысил цены на свои автомобили в шестой раз с начала года. Согласно обновленным прайс-листам, все модели LADA подорожали на 0,9 – 2,7% или на 6600 – 20000 рублей. Напомним, что предыдущее повышение цен на автомобили LADA произошло с начала сентября, а для семейства Granta было повторное повышение в середине сентября, пишет портал «Цена Авто».

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в сентябре АВТОВАЗ реализовал на российском рынке 17189 автомобилей LADA – это на 51% меньше, чем годом ранее. По итогам девяти месяцев 2021 года российские дилеры LADA продали 268849 машин, что на 18% выше показателя за аналогичный период прошлого года. В результате рыночная доля LADA с начала года составила 21,3% против 20,8% годом ранее, согласно данным АЕБ.

Напомним, сборочные линии на АВТОВАЗе работают с перебоями с июня текущего года. Это происходит из-за проблем с поставками компонентов электроники от компании «Роберт Бош Самара», которая, в свою очередь, испытывает сложности в работе со своими поставщиками. Между тем, АВТОВАЗ планирует восполнить производственные потери за счет работы по субботам и организации 9-часовых рабочих смен после нормализации ситуации с поставками комплектующих от компании «Роберт Бош Самара».

Быстро узнать стоимость нового автомобиля на рынке (и не только LADA) можно на сайте «Цена авто», оценить свой автомобиль с пробегом - с помощью калькулятора «Оценить авто».

Фото: АВТОВАЗ