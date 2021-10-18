LADA XRAY получил мультимедийную систему EnjoY

АВТОВАЗ начал продажи автомобилей LADA XRAY и XRAY Cross с новой мультимедийной системой LADA EnjoY, которая в сентябре уже была представлена в моделях семейства Vesta. Для LADA XRAY она доступна опционально для комплектации #Club Enjoy по цене от 896,9 тыс. рублей и в комплектации Luxe за 923,9 тыс. рублей, для XRAY Cross – только в комплектации Luxe стоимостью от 1 млн 080 тыс. 900 рублей, сообщает пресс-служба АВТОВАЗа.

Новый вариант мультимедийной системы сохранил все основные преимущества представленной ранее старшей модели интеллектуальной системы LADA EnjoY Pro: к примеру, поддержку проецируемых систем Apple CarPlay и Android Auto, 3D звук от ARKAMYS, настроенный с учетом архитектуры салона моделей XRAY и возможностью тонких настроек, интегрированную камеру заднего вида c динамическими и статическими линиями, безопасный режим общения hands-free и сдвоенный микрофон с функцией подавления шума, а также возможность дистанционного управления на руле. Система EnjoY оснащена 7-дюймовым экраном с современной IPS матрицей, делающей изображение ярким под любым углом обзора.

Напомним, производство автомобилей LADA XRAY началось в декабре 2015 года. В основе этой модели – архитектура кузова и шасси Альянса, адаптированные специалистами АВТОВАЗа под российские условия. Как отмечается, семейство XRAY является одним из наиболее технически оснащенных и комфортных автомобилей LADA. Первой модернизацией стало внедрение отключаемой системы курсовой устойчивости: в определенных условиях это позволяет повысить проходимость. Затем состоялось внедрение мотора 1,8 л, сначала с автоматизированной, затем – с механической коробкой передач. Значительный объем конструктивных изменений был внедрен с запуском LADA XRAY Cross: улучшена эргономика водительского места, увеличено пространство для пассажиров второго ряда сидений. Появилась интеллектуальная система контроля тяги и антипробуксовки LADA Ride Select, позволяющая уверенно двигаться в сложных дорожных условиях. Кроссовер XRAY Cross стал первой LADA с бесступенчатой автоматической трансмиссией. В апреле 2021 года АВТОВАЗ начал продажи автомобилей с новой мультимедийной системой LADA EnjoY Pro с Яндекс.Авто, которая была представлена, в том числе в автомобилях XRAY Cross и XRAY.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам девяти месяцев 2021 года реализация семейства LADA XRAY на российском рынке составила 17901 машину, что на 30% выше показателя за аналогичный период прошлого года. Покупателям предлагается более 25 различных комплектаций и около 100 сертифицированных аксессуаров. LADA XRAY отличается энергоемкой подвеской и высоким дорожным просветов в 195 мм. Комфорт и безопасность обеспечивают климат-контроль, мультимедиа с навигацией и камерой заднего вида, подогрев сидений, датчики дождя и света, а также две фронтальные подушки безопасности, система торможения ABS+BAS, ESC и помощник при старте в гору HSA.

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Фото: АВТОВАЗ