Новый EXEED TXL появится на российском рынке в октябре

Премиальная марка EXEED в октябре представит на российском рынке полностью обновленную версию среднеразмерного кроссовера TXL. Для новинки будет доступна полностью светодиодная оптика, включая галогеновые фары, а также 19-дюймовые литые колесные диски из алюминиевого сплава в двухцветном окрасе, сообщает пресс-служба «Чери Автомобили Рус».

Что касается интерьера, панель приборов и экран информационно-развлекательного комплекса представлены в виде сдвоенных ЖК-экранов диагональю 12.3 дюйма каждый и HD-разрешением 1920х720 пикселей. На мониторе мультимедийной системы пользователь может персонализировать настройки ассистентов и контролеров безопасности, звукового поля, за формирование которого отвечает система обработки звука и восемь динамиков от Sony, выбрать цвет атмосферной подсветки и следить за окружающей обстановкой, благодаря системе кругового обзора 360°AVM. На «парящей» центральной консоли под эргономичным углом установлен сенсорный экран управления климатом, включая очистку воздуха фильтрующим элементом стандарта CN95 и его ионизацию, обогревом и вентиляцией сидений.

Салон обновленного EXEED TXL будет предложен исключительно в черном кожаном исполнении c ромбовидной прострочкой. Панорамная крыша с люком площадью 1,12 кв.м выполнена из высокопрочного теплоизоляционного стекла толщиной 5 мм. Для защиты от палящего солнца предусмотрена шторка.

Полноприводный внедорожник построен на модульной платформе M3X, разработанной совместно конструкторами концерна Chery и немецкой компании Benteler. Габариты автомобиля составляют 4780х1885х1730 мм при колесной базе в 2800 мм, дорожный просвет равен 210 мм. На модель установлены передняя независимая подвеска типа McPherson и многорычажная независимая подвеска сзади. EXEED TXL оснащен системой полного привода Torque-on-Demand, управляемой многодисковой муфтой.