Новый EXEED TXL появится на российском рынке в октябре

Премиальная марка EXEED в октябре представит на российском рынке полностью обновленную версию среднеразмерного кроссовера TXL. Для новинки будет доступна полностью светодиодная оптика, включая галогеновые фары, а также 19-дюймовые литые колесные диски из алюминиевого сплава в двухцветном окрасе, сообщает пресс-служба «Чери Автомобили Рус».
Что касается интерьера, панель приборов и экран информационно-развлекательного комплекса представлены в виде сдвоенных ЖК-экранов диагональю 12.3 дюйма каждый и HD-разрешением 1920х720 пикселей. На мониторе мультимедийной системы пользователь может персонализировать настройки ассистентов и контролеров безопасности, звукового поля, за формирование которого отвечает система обработки звука и восемь динамиков от Sony, выбрать цвет атмосферной подсветки и следить за окружающей обстановкой, благодаря системе кругового обзора 360°AVM. На «парящей» центральной консоли под эргономичным углом установлен сенсорный экран управления климатом, включая очистку воздуха фильтрующим элементом стандарта CN95 и его ионизацию, обогревом и вентиляцией сидений.
Салон обновленного EXEED TXL будет предложен исключительно в черном кожаном исполнении c ромбовидной прострочкой. Панорамная крыша с люком площадью 1,12 кв.м выполнена из высокопрочного теплоизоляционного стекла толщиной 5 мм. Для защиты от палящего солнца предусмотрена шторка.
Полноприводный внедорожник построен на модульной платформе M3X, разработанной совместно конструкторами концерна Chery и немецкой компании Benteler. Габариты автомобиля составляют 4780х1885х1730 мм при колесной базе в 2800 мм, дорожный просвет равен 210 мм. На модель установлены передняя независимая подвеска типа McPherson и многорычажная независимая подвеска сзади. EXEED TXL оснащен системой полного привода Torque-on-Demand, управляемой многодисковой муфтой.
Под капотом внедорожника EXEED TXL установлен двигатель 1.6TGDI мощностью 186 л.с., который сочетается с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач DCT с подрулевыми переключателями. Разгон до 100 км/ч занимает у EXEED TXL 9,8 секунды.
Напомним, в настоящее время автомобильный бренд EXEED представлен на российском рынке только полноприводным кроссовером TXL. Дорестайлинговая модель предлагается на сегодняшний день в двух комплектациях – Luxury и Flagship – стоимостью 2 млн 199 тыс. 900 рублей и 2 млн 399 тыс. 900 рублей соответственно. Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам девяти месяцев 2021 года продажи EXEED TXL в нашей стране составили 2322 автомобиля. До конца 2021 года в нашей стране появятся флагманский внедорожник EXEED VX и компактный кроссовер LX.
На сегодняшний день партнерская сеть EXEED насчитывает 40 дилерских центров, представленных от Калининграда до Владивостока. В ближайших планах компании провести ребрендинг текущей дилерской сети согласно новым стандартам EXEED New Edge, одновременно совершенствуя каждый этап обслуживания. В текущем году дилерская сеть бренда EXEED продолжит расти и достигнет 60 специализированных центров по продаже и обслуживанию. Особый акцент будет сделан на увеличении регионального присутствия. До конца года партнеры марки появятся в Ростовской, Саратовской, Самарской областях, Краснодарском каре, республиках Татарстан и Башкортостан. В 2022 году запланировано открыть дилерские центры в таких городах, как Калуга, Ярославль, Смоленск, Омск, Барнаул и др.
Полный список дилеров EXEED (и не только) по городам РФ смотрите на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».
Фото: EXEED