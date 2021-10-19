КАМАЗ выпустил среднетоннажные тягачи нового поколения К5

КАМАЗ изготовил два опытных образца среднетоннажных тягачей КАМАЗ-53251 в рамках создания модельного ряда грузовых автомобилей поколения К5. В ближайшее время собранные образцы будут переданы на доводочные испытания по калибровке всех электронных систем – коробки передач, двигателя, блока управления автомобилем, сообщает пресс-служба КАМАЗа.

Первые образцы среднетоннажных грузовиков поколения К5 представлены в виде шасси под монтаж надстроек для ритейл-услуг и коммунального хозяйства. Грузовые автомобили разработаны как дальнейшее развитие автомобилей поколения К4. От своего предшественника – КАМАЗа-5325 (поколение К4) – новые модели отличаются уменьшенной почти на 200 кг массой шасси, что в свою очередь позволило увеличить грузоподъемность автомобилей.

Между собой опытные образцы тоже различаются: различия касаются в основном весовых характеристик грузовиков. Так, снаряженная масса автомобиля, предназначенного для коммунальных надстроек, составляет 6250 кг, технически допустимая полная масса – 19 тонн. Шасси для перевозок в сфере розничной торговли имеет снаряженную массу 6550 кг. Полная масса грузовика – 18 т, максимальная масса с прицепом – 28 т.

Под капотом обеих машин установлен дизельный двигатель Cummins ISB6.7E5 310 экологического класса «Евро-5», который работает в сочетании с автоматизированной 9-ступенчатой коробкой передач ZF9АS1310TO. Кабина цельнометаллическая, с высотой тоннеля поля 170 мм, на четырехточечной подвеске. Для ритейл-сферы дополнительно оборудована одним спальным местом.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», несмотря на то, что КАМАЗ продолжает активно расширять модельный ряд автомобилей поколения К5, выпуск грузовиков с классической кабиной К3 прекращаться в ближайшее время не будет, поскольку на них сохраняется высокий спрос в России. По словам гендиректора КАМАЗа Сергея Когогина, КАМАЗа всегда будет клиент, для которого цена будет определяющей.

А вот автомобили поколения К4 будут сняты с конвейера с 2024 года. Напомним, кабиной К4, производство которой стартовало на прессово-рамном заводе компании в 2013 году, оснащается семейство перспективных автомобилей, включая популярный тягач КАМАЗ-5490, самосвалы КАМАЗ-6580, КАМАЗ-65801, бортовой автомобиль КАМАЗ-65207 и т.д. «К4 закончит свою жизнь в 2023 году. Во-первых, нам не нужен каннибализм внутри одного семейства премиум-класса, поедать друг друга – это ни к чему. Во-вторых, вы знаете, что Axor давно снят с производства Mercedes и поставка комплектующих вызывает довольно большие сложности», – пояснил С.Когогин.

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Фото: КАМАЗ