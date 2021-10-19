Kia в сентябре увеличила корпоративные продажи на 19%

Корпоративные продажи Kia в сентябре составили 2879 автомобилей, что на 19% больше по сравнению с прошлым годом. В результате доля корпоративных сделок в прошлом месяце составила 17% от общего объема продаж автомобилей Kia в России. За девять месяцев 2021 года корпоративным клиентам было реализовано 25194 машины (+32%), сообщает пресс-служба Kia.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в сентябре российские дилеры Kia реализовали 17037 автомобилей – это на 16% меньше, чем годом ранее. По итогам девяти месяцев 2021 года в России было продано 159729 автомобилей Kia, что на 15% выше показателя за аналогичный период прошлого года. В результате Kia удерживает лидерство среди иностранных автопроизводителей в России, а рыночная доля марки составила 12,7%, согласно данным АЕБ.

Наличие всех новых автомобилей Kia у официальных дилеров марки можно проверить здесь.

Фото: Kia