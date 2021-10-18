Микроавтобус «ГАЗель NN» выходит на российский рынок

Дилеры ГАЗа начали предлагать новую модификацию «ГАЗели NN» – цельнометаллический микроавтобус. Новинка доступна в варианте с колесной базой 3745 и 3950 мм соответственно. В первом случае в салоне 17 мест, во втором – 22. Машины предлагаются только с 2,8-литровым турбодизелем Cummins ISF и 6-ступенчатой механической коробкой передач ГАЗ. Цена стандартного микроавтобуса «ГАЗель NN» составляет от 2 млн 680 тыс. рублей, удлиненного – от 2 млн 745 тыс. рублей, сообщает портал «Дром.ру».

Напомним, серийное производство коммерческого автомобиля нового поколения «ГАЗель NN» стартовало в мае нынешнего года, а в продажу новинка поступила в конце августа. До сих пор семейство предлагалось только в вариантах шасси, бортовая платформа, цельнометаллический фургон и грузопассажирский «фургон-комби».

«ГАЗель NN» получила обновленный экстерьер с более строгими линиями в передней части автомобиля, а также принципиально новый интерьер кабины, который включает комфортабельное подрессоренное водительское сиденье с 11 видами регулировок, мультимедийную систему с 9-дюймовым экраном и новым интерфейсом. Передняя панель имеет разъемы USB, ниши для смартфонов, пластиковых карт, стаканов кофе и бутылок с водой, охлаждаемый и запираемый нижний ящик. Два дополнительных USB-разъема на потолочной консоли используются для подключения видеорегистратора или тахографа. Бесключевой запуск двигателя обеспечивает дополнительное удобство, а электронное управление стояночным тормозом с помощью клавиши на приборной панели не только повышает эффективность работы узла, но и увеличивает свободное пространство кабины. Спинка центрального пассажирского сиденья откидывается, превращаясь в удобный столик с подстаканниками. Уже в базовой комплектации автомобиль оснащен термопоглощающим ветровым стеклом. Яркие полностью светодиодные фары рассчитаны на весь срок службы автомобиля. Целый ряд технических изменений позволил заметно снизить уровень шума и вибрационных нагрузок.

Подушка безопасности водителя входит в базовую комплектацию. Электронная система динамической стабилизации (ESP), система помощи при экстренном торможении (BAS), система электронного распределения тормозных усилий (EBD) в комплексе с противобуксовочной системой (TCS), а также система помощи при трогании на подъем (HSA) обеспечивают высокую управляемость и устойчивость машины в сложных дорожных ситуациях. Работая совместно с новой тормозной системой (с дисковыми тормозными механизмами на всех колесах), «электронные помощники» водителя обеспечивают эффективное маневрирование и замедление автомобиля.

«ГАЗель NN» – это платформа, которая станет основой для развития интеллектуальных систем помощи водителю, цифровых сервисов, внедрения элементов беспилотных технологий. Управление системами автомобиля сосредоточено в едином электронном блоке управления, который передает сигналы водителю и напрямую взаимодействует с органами управления двигателем, рулевой и тормозной системами, освещением, звуковыми сигналами и др. Автомобиль изначально спроектирован с расчетом на подключение инструментов контроля за внешней средой (камер и датчиков), что позволит в дальнейшем внедрять широкий ряд интеллектуальных систем активной помощи водителю (ADAS). ГАЗ намерен локализовать производство систем ADAS в России и в настоящее время ведет работу в этом направлении совместно с отечественными разработчиками и поставщиками.

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Фото: «Дром.ру»