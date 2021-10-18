Осенняя волна – 2: с начала октября уже 25 брендов повысили цены на автомобили

В первой половине октября* эксперты сайта «Цена Авто» выявили корректировку прайс-листов у 25 автопроизводителей, представленных на рынке России. Для сравнения за весь сентябрь таких было всего 21. При этом сейчас ни у одной марки не было отмечено снижения цен ни на одну модель.

Традиционно начнем с лидеров рынка. С начала октября корейская Kia оформила прибавку к стоимости на 0,7 – 5,2% для восьми моделей, включая бестселлер Rio и семейство Ceed. Другой популярный корейский бренд, Hyundai, на этот раз ограничился коррекцией цен на отдельные комплектации седана Sonata, которые подорожали на 0,8 – 1,0%.

Также точечно повысил цены и немецкий Volkswagen – на 1,8 – 3,0% для седана Passat и кроссовера Touareg. А вот у отечественного УАЗа удорожание на 1,2 – 4,3% затронуло всю линейку пассажирских и легких коммерческих моделей.

Повышенная активность наблюдалась в «японском» сегменте рынка – тут из восьми массовых брендов рост стоимости был отмечен у шести. Mazda и Suzuki переписали прайсы для всего модельного ряда, подняв цены на 1,6 – 2,1% и 1,0 – 3,0% соответственно. У Honda и Isuzu прибавку получили по одной модели – кроссовер CR-V (на 2,5 – 3,1%) и пикап D-Max (на 2,8 – 3,1%). Из пяти моделей Mitsubishi дороже стали четыре (на 1,3 – 2,9%), а у лидера сегмента, Toyota, цены выросли для пяти самых популярных моделей (на 0,9 – 3,9%).

Среди китайских марок отметим Changan (плюс 1,7 – 3,4% на все модели), FAW (плюс 0,8 – 3,2 для Besturn X40), Geely (плюс 0,5 – 1,9% на Atlas, Coolray и Tugella) и Haval (плюс 0,9 – 1,6% на все модели).

Премиальные бренды также активно включились в «ценовую гонку». В отчетный период выросла стоимость автомобилей Cadillac (на 2,2 – 4,1% у 3 моделей), Genesis (на 1,3 – 2,6% у 3 моделей), Infiniti (на 2,0 – 2,1% у 1 модели), Jeep (на 1,4 – 2,2% у 3 моделей), Lexus (на 0,1 – 8,4% у 11 моделей), Porsche (на 1,9 – 3,1% у 3 моделей).

К сожалению, цены на автомобили однозначно продолжат расти, и некоторые бренды уже об этом предупредили. Так, с сегодняшнего дня (18 октября) АВТОВАЗ увеличил цены на автомобили LADA на 0,9 – 2,7%.

Оперативную информацию о динамике цен, а также актуальную стоимость легковых автомобилей в различных комплектациях, можно найти на сайте «Цена Авто».

Отметим, что данный обзор не претендует на полноту и всеохватность рынка, однако позволяет оценить основные тенденции ценовой политики российских представительств компаний.

* За период с 1 по 15 октября 2021 года

Фото: PerfectStock