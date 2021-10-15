15% всех SUV в России – с дизельным двигателем

По данным агентства «АВТОСТАТ», в России насчитывается почти 2,5 млн легковых автомобилей с дизельными двигателями (на середину 2021 года). Это составляет 5,4% от всего легкового автопарка нашей страны. Между тем, в отдельных сегментах доля дизельных машин выше, чем в среднем по парку.

Выше всего этот показатель среди пикапов – 72% таких автомобилей оснащено дизельными моторами. Но поскольку сам сегмент пикапов очень мал, то количественно это составляет только 209 тыс. экземпляров.

Обратная ситуация наблюдается у кроссоверов и внедорожников (SUV), где на долю «дизеля» приходится лишь 15%. Но в абсолютном выражении – это чуть более 1,7 млн единиц.

Еще в трех сегментах доля дизельных машин выше, чем в среднем по парку. Так, среди автомобилей F-класса таковым является почти каждый восьмой (12,2%; 18 тыс. шт.), а в сегменте MPV – примерно каждый четырнадцатый (7,3%; 94 тыс. шт.). У автомобилей Е-класса это каждый пятнадцатый экземпляр (6,6%; 99 тыс. шт.).

Во сколько обходится содержание дизельного (и не только) автомобиля – рассчитать при помощи «Калькулятора оценки стоимости владения».

Фото: Kia