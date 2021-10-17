ГАЗ в сентябре увеличил продажи в России на 17%

Горьковский автозавод в сентябре реализовал 5199 легких коммерческих автомобилей, что на 17% выше показателя годичной давности. По итогам девяти месяцев 2021 года в нашей стране было продано 38802 автомобиля марки ГАЗ (+22%). В результате доля ГАЗа на российском рынке LCV составила 42,4%, согласно данным АЕБ.

Самой популярной моделью в сегменте LCV остается «ГАЗель», чья реализация в сентябре составила 4347 автомобилей (+13%). Спрос на ГАЗ «Соболь» увеличился на 41% до 852 машин.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в мае на Горьковском автозаводе началось серийное производство нового коммерческого автомобиля «ГАЗель NN». Выпуск новой модели стартовал с бортовых модификаций, цельнометаллических фургонов полной массой 3,5 т и микроавтобусов. В дальнейшем линейку «ГАЗель NN» пополнят шасси, фургон-комби и различные варианты спецтехники.

В результате на базе «ГАЗели NN» будет создан даже более широкий, чем на базе современной платформы «ГАЗель Next», модельный ряд легких коммерческих автомобилей полной массой 3,5 и 4,6 т, с различными типами кузова, колесными базами и вариантами спецтехники. Инвестиции в создание автомобиля «ГАЗель NN», в том числе в разработку новой электронной архитектуры модели и создание мощностей для ее производства составили порядка 3,2 млрд рублей.

В семействе NN появится также легкий коммерческий автомобиль «Соболь NN» полной массой 2,5 т, который был представлен в рамках международной выставки Comtrans 2021.

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Фото: ГАЗ