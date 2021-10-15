Европейские продажи LADA в сентябре подскочили в 2,3 раза

По итогам сентября в странах Европейского Союза в общей сложности было реализовано 147 новых автомобилей LADA, что в 2,3 раза больше по сравнению с прошлым годом. Таким образом, положительный результат зафиксирован впервые после трех месяцев падения, несмотря на общее снижение европейского авторынка в прошлом месяце на 25%. С начала 2021 года реализация автомобилей LADA в Евросоюзе составила 1179 единиц, сократившись на 34,8%, констатируют эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» (по результатам обработки данных АСЕА).

Напомним, весной 2019 года АВТОВАЗ принял решение прекратить поставки автомобилей LADA в Европу. Причиной ухода называлось ужесточение экологических норм: действующий стандарт Euro 6d-TEMP требует серьезных вложений в модернизацию двигателей. Между тем, ранее было объявлено, что бренд LADA вернется на европейский рынок с внедорожником LADA Niva нового поколения, который будет представлен в 2024 году.

Во сколько сегодня обходится содержание автомобиля LADA в России (и не только LADA) – можно подсчитать при помощи «Калькулятора оценки стоимости владения».