Европейский авторынок в сентябре «откатился» на четверть века назад

Продажи легковых автомобилей в Европе по итогам сентября снизились на 25,2% и составили 972723 машины. Как отмечают в Европейской ассоциации автопроизводителей (АСЕА), это худший результат за сентябрь с 1995 года. При этом отрицательная динамика фиксируется третий месяц подряд, что обусловлено продолжающимися перебоями в поставках новых автомобилей из-за нехватки полупроводников для их производства. По итогам девяти месяцев 2021 года реализация автомобилей в Европе составила 9 млн 161 тыс. 918 единиц (+6,9%).

Как отмечается в обзоре европейского авторынка за сентябрь, среди автопроизводителей наибольшее количество автомобилей в Европейском Союзе продал Volkswagen – 91147 машин (-28%). Второе место сохраняет Toyota с показателем 60387 автомобилей (-18,5%). Третью строчку занимает Renault, реализовавшая 58731 машину (-30,1%). Замыкают пятерку лидеров BMW (57118 шт., -16,8%) и Kia (56090 шт., +56,2%).

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