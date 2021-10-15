Renault выходит на рынок Узбекистана

Компания Renault расширяет свое присутствие в странах СНГ и начинает производственную и коммерческую деятельность в Узбекистане. Выход на новый для бренда рынок организован совместно с местным партнером – компанией Roodell, сообщает пресс-служба Renault.

На рынке Узбекистана Renault представит модели сегмента SUV: сначала в продажу поступят купе-кроссовер Renault Arkana и кроссовер Renault Kaptur, а чуть позднее – новое поколение внедорожника Renault Duster. Первые автомобили будут доступны для узбекских клиентов уже этой осенью.

Развитие дилерской сети Renault на территории Узбекистана будет происходить постепенно, в соответствии с запросами рынка. На первом этапе продажи и сервис Renault будут осуществляться в двух дилерских центрах в столице страны, Ташкенте.

Как отмечает генеральный директор Renault Россия и СНГ Ян Птачек, Узбекистан – быстрорастущий рынок центрально-азиатского региона, где интерес к новым автомобилям неуклонно повышается. Присутствие Renault на рынке предполагает долгосрочный проект по локальной сборке автомобилей и развитие дилерской сети.

На данный момент Renault экспортирует весь производимый в России модельный ряд: седан Logan, хэтчбек Sandero, кроссоверы Duster и Kaptur, а также купе-кроссовер Arkana. География поставок включает страны СНГ, такие как Беларусь, Казахстан, Азербайджан, Армения и Киргизстан, а также Монголию. Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам первого полугодия 2021 года Renault поставила на экспорт 3715 автомобилей российского производства.

Стоит также отметить, что ранее подконтрольный Группе Renault АВТОВАЗ совместно с компанией Roodell начал серийную сборку автомобилей LADA на новом заводе Джизак-ADM. На сегодняшний день здесь выпускаются автомобили Vesta SW/SW Cross, XRAY Cross и LADA Largus/Largus Cross. Как отмечается, местная сборка сделает автомобили LADA более доступными для потребителей, а также расширит охват клиентов за счет участия в государственных закупках Узбекистана.

Фото: Renault