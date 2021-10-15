IT-Революция в автобизнесе-2021: увидеть, обсудить и лучшее - внедрить!

До конференции «IT-Революция в автобизнесе-2021» осталось всего 12 дней. Мы с нетерпением ждем встречи с вами и с теми новинками, которые приготовили для автомобильного мира технический прогресс и digital-технологии. 27 октября в Москве мы ждем дилеров и дистрибьюторов, лизинговые, страховые, консалтинговые компании, представителей коммерческих банков - всех, кто хочет знать о новых трендах в автобизнесе и новых вызовах, которые каждый год подкидывает нам кризисная экономика. Всех, кто открыт новому и ищет простые решения сложных проблем.

Конечно, главное «блюдо» мероприятия - наш ежегодный конкурс IT-решений. Решений, которые помогают выстоять и подсказывают, где найти недополученную прибыль. Но мы по традиции приготовили для вас еще и новые кейсы. Перед вами выступят интересные спикеры, которым уже не нужно ничего доказывать. У них есть абсолютно работающие ноу-хау, успешно примененяемые в своих сегментах автобизнеса. Теперь они готовы ими поделиться.

Сохраним интригу и пока не назовем вам имена всех спикеров, но обозначим топовые темы будущих презентаций:

- Полный цикл покупки автомобиля, от намерения до доставки - 100% онлайн.

- Подсказка бывалых - как увеличить NPS дилера.

- Лидогенерация & Фидогенерация как альтернатива классифайдам для автомобилей с пробегом.

- Автоматизированный контроль бизнес-процессов в дилерском центре/СТО с помощью нейросетевых роботов.

- Улучшение, а не просто управление репутацией ДЦ.

- Автоаукционы - новые «скиллы» для быстрой и безопасной продажи.

- Как автодилеру выжать 100% из общения с клиентом? Новые инструменты для коммуникации и продаж.

- Построение эффективного ценообразования на рынке эвакуации автомобилей на базе технологии генетических алгоритмов.

Интересно? Но это лишь часть большой программы. Главное - все это разнообразие нам удалось собрать в одном месте и «утрамбовать» в один рабочий день. Конечно, в офлайне это будет более занимательная история. Потому что «офлайнеры» вживую познакомятся и со спикерами, и с новыми конкурсными проектами. Они увидят, зададут вопросы, обсудят с коллегами; отсеют лишнее и возьмут на заметку полезное, чтобы быстрее внедрить у себя. А заодно помогут жюри обнаружить и наградить самый лучший, самый актуальный из предложенных конкурсантами IT-проектов.

Итак, 27 октября, Москва, Берсеневская набережная, дом 6, стартхаб «Красный Октябрь». Дата очередной «IT-Революции в автобизнесе» становится все ближе. Зарегистрироваться для участия в «выставке IT-достижений автомобильного мира России» и тематическом автонетворкинге можно здесь.

Вопросы по регистрации и партнерству на мероприятии - можно задать Александру Шацкому:

ash@autostat.ru

+79033330234