Представлен BMW 2-Series Active Tourer нового поколения

Компания BMW представила компактвэн BMW 2-Series Active Tourer второго поколения. Продажи новинки в Европе начнутся в феврале 2022 года, сообщает портал Autonews.ru.

После смены поколения компактвэн существенно изменился внешне: получил большие «ноздри» радиаторной решетки, как у рестайлингового X3, а также узкие светодиодные фары (за доплату доступны адаптивная матричная оптика).

По сравнению с предшественником новый BMW 2-Series Active Tourer немного прибавил в габаритных размерах. Так, длина машины составляет 4386 мм (+32 мм), а ширина – 1824 мм (+24 мм). Размер колесной базы остался без изменений – 2670 мм. Коэффициент лобового сопротивления – 0,26. Объем багажного отделения у нового компактвэна составляет 470 л.

В салоне BMW 2-Series Active Tourer установлен большой экран изогнутой формы, который объединяет цифровую приборную панель и дисплей мультимедийной системы. Кроме этого компактвэн получил новые сиденья с кожаной обивкой (опционально доступна функция массажа), четыре порта USB-C, двухзонный климат-контроль и беспроводную зарядку для смартфона. За доплату клиентам предложат панорамную крышу и аудиосистему Harman/Kardon. Водителю доступны круиз-контроль с функцией Stop & Go, автоматическая система управления дальним светом, система мониторинга слепых зон, камера заднего вида и функция удержания в полосе движения.

В моторную гамму нового BMW 2-Series Active Tourer вошел 1,5-литровый бензиновый турбодвигатель мощностью 136 л.с. Разгон до 100 км/ч у компактвэна с таким агрегатом занимает 9 секунд. Максимальная скорость – 214 км/ч. Также клиентам предложат две модификации «i» с технологией «мягкий гибрид» (мотор действует совместно со стартер-генератором). Мощность версий 220i и 223i составляет 170 и 218 л.с. Разгон до 100 км/ч занимает у этих модификаций 8,1 и 7 секунд соответственно. Новый BMW 2-Series Active Tourer можно будет также купить с 2,0-литровым дизельным двигателем мощностью 150 л.с. Позже будет представлена полноценная гибридная модификация с системой полного привода.

А какие модели можно ждать на российском рынке до конца текущего года? Подскажет «Календарь новинок».

Фото: BMW