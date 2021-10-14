Mitsubishi показала гибридный Outlander нового поколения

Компания Mitsubishi опубликовала фотографии гибридной версии (PHEV) нового Outlander, производство которого стартовало в июле этого года. Мировая премьера кроссовера состоится 28 октября, а старт продаж в Японии запланирован на середину декабря, сообщает пресс-служба Mitsubishi.

В подключаемой гибридной версии нового Outlander PHEV использована усовершенствованная интеллектуальная система полного привода Super-All Wheel Control, которая состоит из одного двигателя спереди и другого сзади автомобиля. Новая система S-AWC оптимально распределяет крутящий момент между передними и задними колесами в соответствии с дорожными условиями и стилем вождения, повышая маневренность автомобиля при движении, прохождении поворотов и торможении. Ранее в Outlander PHEV использовалась система управления торможением для управления тормозным усилием на левом и правом колесах спереди, усовершенствованный же S-AWC добавляет систему управления торможением на задних колесах.

Новый Mitsubishi Outlander PHEV отличают улучшенная мощность двигателя и увеличенная емкость аккумулятора по сравнению с текущей моделью. В новом Outlander PHEV на недавно разработанной платформе расположение всех элементов оптимизировано и максимально интегрированно, что позволило добавить пространство для третьего ряд кресел и комфортного размещения семи пассажиров.

Напомним, мировая премьера Outlander PHEV состоялась в 2013 году, а затем автомобиль появился на рынках более чем 60 стран мира. Электромобиль для ежедневных поездок или гибридный автомобиль для передвижений на дальние расстояния, Outlander PHEV является лидером в категории PHEV. Кстати, гибридный кроссовер продавался и в нашей стране – с 2014-го по 2016 год, однако покинул российский рынок из-за низкого спроса.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», мировая премьера кроссовера Mitsubishi Outlander четвертого поколения состоялась в феврале 2021 года, а в апреле начались продажи его бензиновой версии в Северной Америке. Автомобиль получил новый 2,5-литровый двигатель в сочетании с 8-ступенчатым вариатором.

Какие модели можно точно ждать на российском рынке в ближайшие месяцы – смотрите в «Календаре новинок».

Фото: Mitsubishi