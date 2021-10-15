Бывший дизайнер АВТОВАЗа перешел на работу в Hyundai

Российский автомобильный дизайнер Василий Маркин начал работать в европейском филиале компании Hyundai Motors.

Как пишет портал Wroom.ru, Василий Маркин, выпускник Московского политехнического университета, на протяжении последних девяти лет работал в дизайн-центре АВТОВАЗа. Он принимал участие в нескольких крупных проектах: рестайлинг LADA Granta, разработка модели Vesta Sport, создание концепт-кара LADA 4x4 Vision.

В сентябре этого года Василий Маркин покинул АВТОВАЗ, а позднее сообщил в соцсетях о новом месте работы. Дизайнер присоединился к команде европейского филиала компании Hyundai Motors, расположенного в Германии, в городе Рюссельсхайм.

Самым известным российским автомобильным дизайнером за рубежом сейчас можно назвать Александра Селипанова: он «нарисовал» суперкар Bugatti Chiron, а в 2019 году стал главным стилистом марки Koenigsegg.

Мы не только регулярно отслеживаем важные события в автомире и мониторим ситуацию на рынке. У нас в любой момент можно узнать актуальную цену на свой автомобиль с пробегом с помощью калькулятора «Оценка авто».