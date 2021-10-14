На каких электромобилях ездят россияне: ТОП-5 марок и моделей

Три четверти всех электромобилей в России приходятся на одну марку, точнее, даже на одну модель – Nissan Leaf. Такие данные содержатся в отчете «Электрокары и гибриды в России», подготовленном экспертами аналитического агентства «АВТОСТАТ».

Так, на середину нынешнего года в российском автопарке насчитывалось 12 290 легковых электромобилей (только чистые «электрички», гибриды в это число не вошли). Из них 9 273 единицы – это электрокары Nissan Leaf, что составляет 75,5% от общего количества.

Второе место в марочном рейтинге занимает продукция Tesla (951 шт.), третье – Mitsubishi (443 шт.). В пятерку самых распространенных «электробрендов» в нашей стране вошли также немецкие премиальные – Porsche (369 шт.) и Audi (274 шт.). Таким образом, эти пять марок суммарно занимают 92% в российском парке электрокаров.

Что касается модельного рейтинга, то вслед за лидером (Nissan Leaf) с большим отставанием располагается еще один «японец», Mitsubishi I-MiEV, с результатом 443 экземпляра. Далее следует Porsche Taycan (369 шт.), который появился на нашем рынке осенью 2020-го, но уже занял третье место в «электропарке». В пятерку самых распространенных электрокаров в России попали и две «Теслы» – Model S (356 шт.) и Model X (307 шт.).

Эксперты агентства «АВТОСТАТ» отмечают, что парк электромобилей в нашей стране представлен 30 моделями 22 марок. Узнать о них, а также о перспективах российского рынка электрокаров, можно здесь.

Фото: Mitsubishi