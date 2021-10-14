«Соллерс Груп» и «РусГидро» запустят каршеринг электромобилей во Владивостоке

Компании «Соллерс Груп» и «РусГидро» 13 октября подписали соглашение о совместной реализации проекта каршеринга электромобилей во Владивостоке.

Сервис по аренде электромобилей планируется запустить в столице Приморья во втором квартале 2022 года, сообщает пресс-служба «Соллерс Груп». На первом этапе проекта на улицах Владивостока появится 140 шеринговых электромобилей, а пользователям сервиса предложат поминутный прокат электромобилей с гибкими тарифами и возможностью аренды машин на выходные.

«Соллерс Груп» в рамках партнерства сосредоточится на управлении автопарком через собственную цифровую платформу подписки Wize. Компания «РусГидро», которая оперирует крупнейшей на Дальнем Востоке сетью зарядных станций, будет выступать поставщиком услуг зарядки для электромобилей.

«Запуск нашего каршерингового проекта с «РусГидро» во Владивостоке позволит протестировать перспективную модель перехода на электромобильность на самом развитом с точки зрения потребления электротранспорта рынке Приморья, и начать получать данные для дальнейшего развития продуктов и сервисов в области электротранспорта», – заявил генеральный директор «Соллерс Груп» Вадим Швецов. По его словам, на основе опыта работы нового проекта во Владивостоке будут приняты решения по моделям дальнейшего масштабирования услуги аренды электромобилей на другие регионы России.

А пока проект только стартует - можно в спокойном режиме подсчитать, во сколько обходится содержание легкового автомобиля автовладельцу - при помощи «Калькулятора оценки стоимости владения». И потом сравнить, что выгоднее, содержать свою машину или пользоваться электрокаршерингом.

Фото: «Соллерс Груп»