В Иордании начали продавать внедорожники LADA Niva Travel

Официальный импортер АВТОВАЗа в Иордании объявил о старте продаж внедорожника LADA Niva Travel. Стоимость модели для местных покупателей составляет 18 тыс. динаров, что соответствует 1,8 млн рублей по текущему курсу, пишет портал Wroom.ru. Для сравнения, в России внедорожник стоит от 820,9 тыс. рублей.

Напомним, марка LADA вернулась на рынок Иордании в 2017 году. Кроме LADA Niva Travel, в этой ближневосточной стране сегодня продаются модели Granta, Vesta, Largus и классическая Niva Legend.

Стоит отметить, что внедорожники Chevrolet Niva не поставлялись на экспорт за пределы стран СНГ, но после возвращения модели «под крыло» АВТОВАЗа ситуация изменилась. Весной автомобиль вышел на рынок Боливии, и вот теперь «Ниву Тревел» начали продавать в Иордании.

Автомобильный рынок Иордании невелик: в прошлом году здесь было продано 29 тысяч новых машин. Наибольшим спросом здесь пользуются «Тойоты» – на эту марку приходится треть всех автопродаж в стране. А в рейтинге моделей лидирует Land Cruiser с рыночной долей в 16%.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», сборку автомобилей LADA планируется наладить в Эфиопии. Местная компания Bazra Motors сообщила, что достигла договоренности с АВТОВАЗом на закупку машинокомплектов. Предполагается, что производство LADA для эфиопского рынка разместится на мощностях Bazra в городе Комбольча. На первом этапе планируется собирать по крупноузловому методу до 5 тыс. автомобилей LADA в год, в дальнейшем выпуск может быть увеличен вдвое. Эфиопский партнер АВТОВАЗа намерен освоить всю модельную гамму LADA: Granta, Vesta, XRAY, Largus, Niva Legend и Niva Travel. Напомним, автомобили LADA поставлялись в Эфиопию с 1974 года и до 2000-х.

Между тем, недавно АВТОВАЗ начал серийную сборку автомобилей LADA совместно с партнером из Узбекистана компанией Roodell. На сегодняшний день на новом заводе Джизак-ADM выпускаются автомобили Vesta SW/SW Cross, XRAY Cross и LADA Largus/Largus Cross. А в июле производство автомобилей LADA стартовало на заводе «СарыаркаАвтоПром» в Казахстане. На новой промышленной площадке осуществляется выпуск всего модельного ряда LADA.

Быстро узнать стоимость любого нового автомобиля LADA на российском рынке можно на сайте «Цена авто».

Фото: АВТОВАЗ