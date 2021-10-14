Минпромторг пока не меняет прогноз по росту российского авторынка в 2021 году

Минпромторг считает, что потенциал российского авторынка еще не исчерпан, и пока не меняет прогноз по росту продаж автомобилей в России в этом году, несмотря на сентябрьское падение.

«Снижение продаж автомобилей в сентябре 2021 года – это продолжение общемирового тренда, связанного с дефицитом полупроводников и разбалансировкой глобальных кооперационных и логистических цепочек. Дефицит автомобилей на глобальном рынке сохраняется. Принимая во внимание высокую степень волатильности на мировом автомобильном рынке, следует отметить, что позитивный потенциал рынка у нас еще не исчерпан, и при наличии положительной конъюнктуры вполне может быть реализован, поэтому пока не имеет смысла изменять прогнозы по итогам года», – заявили агентству «ТАСС» в Минпромторге.

Напомним, согласно опубликованному в июне отчету Минпромторга, министерство рассчитывает, что объем рынка новых автомобилей в России в 2021 году составит 1,76 млн штук, что почти на 5% ниже, чем в допандемийном 2019 году, однако на 5% выше, чем в 2020-м. При этом Минпромторг ожидает роста выпуска автомобилей в России в этом году почти на 5% – до 1,49 млн штук.

По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), продажи легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта в России в сентябре снизились на 22,6% до 119485 машин. По итогам девяти месяцев 2021 года российский авторынок составил 1 млн 260 тыс. 111 автомобилей (+15,1%). Как отмечают в АЕБ, хорошо известный дефицит автомобилей на рынке, связанный с сокращением производства и мировой проблемой нехватки полупроводников, а также новые вызывающие опасения факторы, такие как энергетический кризис в Китае и Великобритании, рост стоимости сырья и другие проблемы, будут поддерживать негативный тренд в ближайшие несколько месяцев. На данный момент ситуация на рынке крайне нестабильна, однако в ноябре Комитет автопроизводителей АЕБ попробует пересмотреть свой прогноз рынка на 2021 год. Согласно актуальному прогнозу ассоциации, по итогам 2021 года в России будет продано 1 млн 756 тыс. легковых и легких коммерческих автомобилей, что означает рост рынка на 9,8% по сравнению с прошлым годом.

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